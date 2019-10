La F1 aura 22 courses en 2020 et abolit les essais privés

Associated Press

En raison de l'ajout des Grands Prix du Vietnam (5 avril) et des Pays-Bas (3 mai), jumelé à la disparition du Grand Prix d'Allemagne, le calendrier comptera donc 22 manches, soit une de plus que cette saison. Afin d'y faire une place, les deux séances d'essais privés, qui se déroulent habituellement pendant la saison en Espagne et au Bahreïn, ont été retirées.

Les équipes « devront donc miser essentiellement sur les essais libres du vendredi afin de développer de nouvelles pièces », peut-on lire dans le communiqué.

La série reine du sport automobile en a aussi profité pour dévoiler les dates de ses traditionnels essais hivernaux. Ceux-ci se dérouleront en deux temps au circuit de Catalunya, près de Barcelone, du 19 au 21 février, puis du 26 au 28 février 2020.

Le Grand Prix du Canada aura lieu le 14 juin sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal. Le promoteur de l'événement, Octane Management, dispose d'une entente avec la F1 jusqu'en 2029.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan aura lieu une semaine avant le volet montréalais du calendrier de F1, le 7 juin, et deux semaines après le Grand Prix de Monaco (24 mai).

La prochaine saison de la formule 1 commencera de nouveau au Grand Prix d'Australie, le 15 mars, et se terminera au Grand Prix d'Abou Dhabi, le 29 novembre.