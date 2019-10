Une 6e place et un record national pour Gabriela Debues-Stafford au 1500 m

Elle a franchi l'arrivée en un temps de 3 min 56 s 12/100.

« C’est bien parce que quand tu ne peux pas avoir de médaille, la meilleure chose que tu peux souhaiter c’est un record personnel. Et c’est ce que j’ai fait. Je suis super motivée. C’est une période excitante pour participer au 1500 m et je suis contente d’avoir pu performer quand ça comptait. C’est certain que j’aurais voulu une médaille, mais j’ai donné tout ce que j’avais », a dit Debues-Stafford après sa course.

La Néerlandaise Sifan Hassan (3:51,95) a été sacrée championne du monde, devant la Kényane Faith Kypyegon (3:54,22) et l'Éthiopienne Gudaf Tsegay (3:54,38).

« Le calibre du 1500 m féminin est ridiculement relevé. Être parmi les meilleures maintenant signifie que tu es parmi les meilleures de tous les temps », a affirmé Debues-Stafford.

C'était la huitième fois cette saison que Debues-Stafford établissait un record canadien toutes distances confondues, elle qui détient également la marque nationale au mile et au 5000 m.

Au début de la saison, le meilleur temps de l'unifolié au 1500 m féminin appartenait toujours à Lynn Kanuka (4:00,27). Cette dernière avait inscrit son nom au livre des records de l'athlétisme du pays il y a 33 ans.

Au 5000 m, la représentante de l'unifolié Andrea Seccafien s'est classée 13e avec un chrono de 14:59,95, son record personnel à cette épreuve.

Les Kényanes Hellen Obiri (14:26,72) et Margaret Chelimo Kipkemboi (14:27,49) se sont emparées des deux premières marches du podium. L'Allemande Konstanze Klosterhalfen (14:28,43) a terminé 3e.

Le Canada en finale du relais 4 x 400 m

Au relais 4 x 400 m, les Canadiennes ont terminé au 3e rang de leur vague et se sont qualifiées pour la finale, qui aura lieu dimanche. Elles ont stoppé le chrono à 3:25,86, leur meilleur temps de la saison.

Phylicia George a été éliminée en qualifications du 100 m haies. Son temps de 13,49 s lui a valu la 7e place et dernière place de sa vague.

La Jamaïque et les États-Unis champions du 4 x 100 m

La Jamaïque s'est imposée sans grande surprise sur le relais 4 x 100 m féminin.

Natalliah Whyte, la championne du monde du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith et Shericka Jackson ont aisément dominé en 41 s 44 la Grande-Bretagne (Asha Philip, Dina Asher-Smith, Ashleigh Neslon et Daryll Neita), 2e en 41 s 85, et les États-Unis (Dezerea Bryant, Teahna Daniels, Morolake Akinosun et Kiara Parker), 3e en 42 s 10.

Du côté masculin, les États-Unis (Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles), vainqueurs en 37 s 10, soit la 3e performance de tous les temps, ont devancé la Grande Bretagne (Adam Gemili, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake), tenante du titre (37 s 36), et le Japon (Shuhei Tada, Kirara Shiraishi, Yoshihide Kiryu, Abdul Hakim Sani Brown), 3e en 37 s 43.

Les deux relais canadiens ne s'étaient pas qualifiés pour la finale.