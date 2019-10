Un quatrième trio de la nouvelle vague chez le Canadien

L’éloge a été rapporté pendant la diffusion du premier match de la saison jeudi soir par le descripteur de RDS, Pierre Houde, et avait de quoi faire sourciller.

Après tout, Julien a mis sur pied l’une des plus légendaires quatrièmes unités en formant le trio merlot avec les Bruins. Daniel Paille, Gregory Campbell et Shawn Thornton avaient joué un rôle crucial dans la conquête de la Coupe Stanley de 2011 par les Bostoniens.

Qu'à cela ne tienne, sa petite concoction Paul Byron, Jordan Weal et Nate Thompson l'inspire encore plus.

Ça fait plaisir d’entendre ça. Quand tu reçois un aussi beau compliment, c’est flatteur. Mais en même temps s’il y va d’une telle déclaration, il faut répondre aux attentes. Nate Thompson à propos du compliment de Claude Julien

Julien s'est donc adapté. Nate Thompson aussi.

Au sein de ce trio, on trouve d’abord de la vitesse pure et un marqueur de 20 buts qui évolue aussi en désavantage numérique. On y trouve ensuite un joueur polyvalent, droitier, excellent dans le cercle des mises au jeu et au flair offensif certain qui lui permet d’obtenir, pour l’instant, du temps de glace sur la première vague en avantage numérique.

Et on y retrouve Nate Thompson.

Thompson, c’est la quintessence du quatrième trio. La personnification même du joueur de rôle aux responsabilités défensives prépondérantes.

En 13 ans dans la LNH, il a pratiqué son art dans quatre États, deux provinces, sept villes pour un total de 698 matchs.

Partout où il est passé, Thompson a gagné la confiance de ses patrons grâce à un jeu dépouillé, responsable, efficace. Mais à le regarder traverser la zone neutre à toute vitesse contre les Hurricanes pour préparer le but de Weal, il est manifeste qu’il y a là davantage qu’un bon plombier.

« Je n’ai pas le sentiment que nous formons un quatrième trio, a avancé Thompson dans un entretien téléphonique vendredi. Il y a beaucoup de rapidité. Paul est tellement rapide et Weal est un gars très intelligent. J’aime vraiment jouer avec eux, c’est assez simple d’être à leurs côtés. »

Au même rythme que les transformations draconiennes des dernières années dans le petit univers contrôlé par Gary Bettman, l’essence même du quatrième trio a beaucoup évolué.

Finie l’époque des matamores. Révolue celle des provocateurs maniant le verbe avec une bien meilleure dextérité que le bâton. Et Thompson était aux premières loges pour assister à l’évolution.

« Il y a une grande différence entre mes débuts dans la LNH et maintenant. Il y a dix ans le quatrième trio était composé de joueurs de rôle. Ils étaient là pour générer de l’énergie et marquer un but de temps en temps. Maintenant, on s’attend aussi à une contribution offensive et on doit aussi jouer contre les meilleurs trios de l’équipe adverse », a expliqué le numéro 44 du CH.

« En séries, les 3e et 4e trios jouent de grands rôles. Les équipes gagnantes des dernières années misaient sur quatre bons trios. Oui le rôle d’un quatrième trio a grandement évolué au cours des dernières années », a-t-il enchaîné.

Le grand frère

Certaines choses ne changent pas. Si Marc Bergevin lui a offert un contrat d’une saison c’est bien pour que Julien exploite ses talents dans le cercle des mises au jeu et en infériorité numérique.

Thompson risque d’être assez occupé à ce chapitre cette année. Il a été le centre le plus utilisé aux mises au jeu après Phillip Danault lors du match d’ouverture et a affiché un excellent rendement de 69 % (9 en 13). Malheureusement, l’une de ses rares confrontations perdues en zone défensive a directement mené au but de Lucas Wallmark.

Le genre d’accroc qu’un joueur de sa trempe doit éviter à tout prix. Parce que Nick Cousins tape du pied en coulisses. Parce que Ryan Poehling fourbit ses armes à Laval.

« Je n’ai jamais été le genre de joueur qui se permet d’être trop à l’aise. J’ai toujours eu à me battre pour tout ce que j’ai gagné dans cette ligue. Ça ne changera pas. J’aurai 35 ans [vendredi] et je ne sais pas combien d’années il me reste. J’essaie de profiter de chaque jour tant que je le peux encore », a admis Thompson.

Le directeur général l’a aussi embauché pour son expérience du milieu, pour qu’il en fasse bénéficier son jeune noyau. Nick Suzuki était d’ailleurs assis à ses côtés dans le vestiaire des visiteurs au PNC Arena avant de disputer son tout premier match en carrière dans ce que les joueurs appellent « le show ».

Photo : La Presse canadienne / Gerry Broome

« Je n’ai pas essayé de le motiver (pep talk) ou quoi que ce soit. Je lui ai juste dit d’avoir du plaisir. Il n’y a rien de mieux que ça. Il avait un sourire accroché au visage. Je voulais juste l’aider à se sentir à l’aise et à m’assurer qu’il profite du moment. C’est tout ce qui compte. Tu joues ton premier match dans la LNH, tu veux juste être dans le moment présent et en profiter », a raconté le natif d’Anchorage.

Avant sa discussion avec les journalistes, Thompson venait tout juste de croiser les deux recrues. Suzuki et Cale Fleury seront du souper de fête de l’Alaskain qui soufflera 35 bougies samedi.

Le grand frère et ces espoirs ont évidemment des destins bien différents, Suzuki évoluant au sein d’un deuxième trio dès le premier match de sa carrière. Mais le mentorat avisé n’a jamais causé de tort.

Après tout, les deux jeunots affronteront pour la première « vraie » fois le trio d’Auston Matthews. À moins que ce ne soit celui de John Tavares? Enfin, qui choisit prend pire.