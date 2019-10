L'ombre de Salazar plane toujours sur les mondiaux d'athlétisme

Quatre jours après la suspension pour quatre ans de Salazar, les athlètes liés au directeur du Nike Oregon Project (NOP), groupe de très haut niveau financé par l'équipementier sportif américain, continuent de digérer la nouvelle qui a bouleversé le monde de l'athlétisme.

Sept d'entre eux sont présents aux mondiaux de Doha et deux ont déjà remporté un titre : le 10 000 m pour la Néerlandaise Sifan Hassan et le 800 m pour l'Américain Donavan Brazier.

Hassan a choisi de ne pas s'exprimer devant les médias après avoir gagné sa demi-finale du 1500 m en 4 min 14 s 69/100 jeudi.

L'Américain Matthew Centrowitz, qui s'est séparé de Salazar en 2018, a également refusé de s'exprimer jeudi. « Je parlerai après les mondiaux, mais maintenant, toute mon attention est sur la compétition », a déclaré le champion olympique en titre du 1500 m.

Son compatriote Craig Engels était quant à lui plus disert jeudi après s'être qualifié pour les demi-finales du 1500 m.

« J'ai été choqué. On savait que le verdict allait tomber et on se disait : "Ça va aller ». Mais prendre quatre ans, c'est dingue », a estimé l'athlète, toujours membre du Nike Oregon Project.

Craig Engels lors du 1500 m aux Championnats du monde de Doha Photo : Getty Images / Patrick Smith

L'Américain a déclaré qu'il n'avait rien vu de suspect depuis qu'il a intégré le groupe d'entraînement il y a deux ans. « Je me souviens avoir dit à mon entraîneur universitaire : "Si n'importe quoi se passe, alors je serai le mec qui en parle".

« Je pensais que je me donnerais un an pour voir si je me débrouille bien, et si ce n'était pas le cas et que quelque chose se tramait, alors je quitterais le groupe et je le dénoncerais. Mais littéralement, rien ne m'a jamais été proposé, on ne m'a jamais mis la pression pour prendre un produit, rien. »

L'Américain a critiqué le moment de l'annonce de l'Agence antidopage américaine (USADA).

Ils ont attendu pour balancer cela en plein milieu des mondiaux [...] C'est assez diabolique, mais je comprends leur envie de donner à la nouvelle le plus gros impact possible. Craig Engels

Craig Engels redoute également que ces révélations viennent entacher la réputation d'athlètes innocents qui s'entraînent sous la bannière du NOP.

« Ça craint parce que l'Oregon Project est touché. Ça salit tout le groupe », a-t-il regretté.

Jenny Simpson après sa victoire dans sa vague de qualifications du 1500 m Photo : Getty Images / JEWEL SAMAD

En parallèle, l'une des critiques les plus virulentes du NOP, l'athlète de demi-fond Jenny Simpson, n'a pas pris de pincettes pour réagir à l'annonce de la suspension.

« Foutez-le dehors. Voilà ma réaction, a asséné l'Américaine en zone mixte après sa victoire en séries du 1500 m. Quand vous trichez, vous devez être puni. Je suis favorable à la suspension à vie, j'aurais aimé qu'il prenne plus de quatre ans. Stop aux tricheurs. »