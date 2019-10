Le Canadien présente le même visage, obtient le même résultat

La recette est bonne, mais la finition fait parfois défaut.

Disputée à haute intensité, particulièrement pour un match d’ouverture, généralement un peu plus brouillon, cette défaite de 4-3 a été infligée au Tricolore dans l’honneur.

Les Montréalais ont préféré voir le verre à moitié plein et ce serait difficile de les blâmer.

Ils ont été les premiers à prendre d’assaut le filet des Hurricanes, mais ont été rapidement menés 2-0 en début de deuxième période.

Aucunement abattus, les hommes de Claude Julien se sont retroussé les manches pour enfiler trois buts sans riposte en douze minutes et prendre le contrôle du match.

La deuxième réussite a été particulièrement encourageante. Jonathan Drouin a transporté la rondelle à partir de sa zone, a réussi une belle percée avant de remettre le disque dans l’enclave qui a été repoussé vers la bande par Dougie Hamilton.

Les défenseurs des Hurricanes n’avaient pas encore réagi que le Québécois fondait sur la rondelle libre pour tenter sa chance à nouveau, un jeu qu’a complété Jesperi Kotkaniemi qui a inscrit le tout premier but de sa carrière à l’étranger.

En quelques instants, ces deux joueurs, pris à partie pendant le camp d’entraînement, venaient de balayer les mauvais présages.

Drouin a créé des jeux sans relâche et a plutôt bien paru défensivement avec des replis inspirés, sauf à une occasion, lorsqu’il scrutait les étoiles après avoir manqué une chance en or, une passivité qui a permis à Warren Foegele de filer seul devant Carey Price.

En dehors de l’anicroche, le numéro 92 et ses partenaires de trio (Kotkaniemi et Joel Armia) ont rassuré.

On voulait jouer un bon match les trois ensemble. L’an passé, on a eu des matchs pas très faciles. Si on travaille, on va avoir la rondelle et on est capables de faire des jeux. Je pense que ce soir KK (Kotkaniemi) a pris une coche. Jonathan Drouin

Le cancre de la dernière campagne, l’avantage numérique, a aussi fourni un but en trois occasions. Le rythme et la cohésion de l’attaque massive tranchaient avec l’inertie de l’année dernière.

« Est-ce qu’on était mieux que l’an passé? C’est déjà un pas dans la bonne direction. La Caroline mettait beaucoup de pression et l’an passé, on aurait certainement eu de la difficulté à passer du temps en zone offensive. On a fait du bon travail », a estimé Julien.

Encore un bon point dans le cahier. Et il y en a d’autres. On pourrait parler de la tenue de Carey Price ou de la bonne prestation du nouveau venu Ben Chiarot, auteur de huit mises en échec jeudi soir.

Mais il y en a quelques mauvais aussi, forcément.

Une défense égarée

Le Tricolore s’est complètement écrasé au dernier tiers, tandis qu’il l’a amorcé avec une avance d’un but.

Les Canes ont dominé 19-7 les tirs au but. Ils se sont offert 86 % des chances de marquer de l’engagement (12 contre 2).

Et certains défenseurs du CH, pas ceux auxquels on aurait pu s’attendre, ont paru lents et désorientés.

Victor Mete a semblé perdre systématiquement chacune de ses batailles pour la possession de la rondelle en plus de se rendre coupable de quelques mauvaises sorties de zone et de passes imprécises.

Shea Weber était loin du roc immuable que l’on voit parfois à l’œuvre. Il n’y avait pas que la foi qui pouvait déplacer l’homme-montagne jeudi soir, l’ouragan aussi.

Même l’entraîneur a reconnu d’emblée les errances de ses arrières.

« C’est sûr qu’on a eu des défenseurs qui ont eu de la difficulté avec la pression à faire de bonnes premières passes. En avant, on a travaillé fort, on a eu des chances. Caroline c’est une bonne équipe. Ils ont fait les séries et se sont améliorés cette année. On a eu un gros point », a estimé l’entraîneur.

Dans le contexte la performance de Cale Fleury est d’autant plus impressionnante. Le défenseur de 20 ans disputait son premier match dans le circuit Bettman et n’a pas bronché.

Dès la mi-chemin de la première période, il a empêché Martin Necas de décamper en échappée en restant calme devant la force d’accélération de son adversaire. Un bâton bien placé a redonné la rondelle à son équipe.

Il a terminé le match avec cinq tentatives de tir, une échappée où il a bien failli déjouer Petr Mrazek et quatre mises en échec. Le rythme de jeu dépassait de loin celui du dernier match préparatoire et Fleury était comme un poisson dans l’eau.

« Il a très bien joué. Ce n’est pas une équipe facile à affronter pour ton premier match. Ils mettent énormément de pression en échec avant et il s’est très bien comporté », l’a encensé Price qui lui a aussi souhaité la bienvenue « dans le show » pendant une pause publicitaire.

« C’était pas mal cool », a reconnu Fleury.

« J’étais un peu nerveux au début, mais pas tant que ça. Je ne m’emporte pas vraiment dans la vie, surtout au hockey. Je me concentrais à rester confiant et ne pas me laisser abattre. Je me suis bien senti », a-t-il expliqué.

Le jeune homme progresse à pas de géants. Une bonne nouvelle pour le CH qui aura peut-être à miser davantage sur lui qu’il ne l’aurait cru il y a quelques jours à peine.

Mais ce n’était qu’un premier match. Fort divertissant au demeurant. Rappelons-nous d'ailleurs que le CH avait aussi arraché un point aux puissants Maple Leafs à Toronto lors de son match d'ouverture la saison dernière. Le ton était déjà donné à l'époque.

Le duel contre ces mêmes Torontois samedi fournira un autre morceau du casse-tête.