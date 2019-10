Brett Howden coule les Jets

Brett Howden a brisé l'égalité en fin de troisième période et les Rangers de New York ont battu les Jets de Winnipeg 6-4, jeudi.

Mika Zibanejad a complété sa soirée de travail avec quatre points (1-3) tandis que Jacob Trouba en a totalisé trois (1-2).

Artemi Panarin, Marc Staal et Brendan Smith ont complété la marque pour les New-Yorkais.

Sur le but vainqueur avec 4 min 9 s à jouer, Jesper Fast a tiré de la pointe et la rondelle a été bloquée par Neal Pionk. Howden a récupéré le disque et a trouvé l'ouverture, ce qui donnait les devants aux Rangers pour la quatrième fois de la rencontre.

Les Jets ont obtenu un cinquième avantage numérique avec 1:37 à la rencontre, mais Smith a fermé les livres avec un but dans un filet désert 80 secondes plus tard.

Henrik Lundqvist a stoppé 43 tirs dans la victoire. Son vis-à-vis et Connor Hellebuyck a, quant à lui, effectué 26 arrêts.

Blake Wheeler a réussi un doublé pour les Jets, tandis que Mark Scheifele et Kyle Connor ont aussi atteint la cible. Nikolaj Ehlers a récolté trois aides.