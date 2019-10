Leclerc le jeune loup, Vettel le vieux renard et le bouton radio

La F1 peut maintenant utiliser toutes les communications radio des équipes avec leurs pilotes. Ce qui donne beaucoup de relief aux retransmissions des courses.

Avec les années, elles sont devenues de plus en plus fréquentes et intéressantes, car elles permettent de comprendre les choix des équipes et les inquiétudes et les interrogations des pilotes.

Ces communications radio font le bonheur des amateurs et obligent les équipes à inventer des codes pour que seuls les pilotes comprennent les messages qui leur sont adressés.

Qu’elles soient anecdotiques ou stratégiques, les amateurs ont encore en mémoire la savoureuse réplique de Kimi Raikkonen à son ingénieur à Abou Dhabi : « Leave me alone, I know what I’m doing (laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais). »

L’équipe Lotus a fait imprimer la célèbre réplique, et Raikkonen ne sait même pas combien de t-shirts ont été vendus tant la demande a été forte.

Le message de Kimi Raikkonen à Abou Dhabi Photo : Lotus F1

À Singapour et à Sotchi, la décision de la F1 de retransmettre les critiques de Charles Leclerc a permis de mieux saisir les difficultés auxquelles sont soumises les équipes durant les courses.

Dans ces deux courses, Leclerc s’est fait doubler par son coéquipier Sebastian Vettel et s’est senti lésé.

À Singapour, c’est dans les puits que ça s’est passé, grâce à un arrêt précoce (undercut) de Vettel pour contrer Max Verstappen, qui a (trop) bien fonctionné et qui l’a propulsé au 1er rang, devant Leclerc.

Le jeune loup de Ferrari, fort de deux victoires d’affilée, a alors largement utilisé son bouton radio pour critiquer la tactique de son équipe.

Et ses propos, bien relayés dans la retransmission, ont fait le tour de la planète.

Le Monégasque a réalisé qu’il devait faire attention à ne pas trop utiliser son bouton radio en course. Il a alors promis de faire attention.

À Sotchi, c’est au premier tour que ça s’est passé, grâce à l’excellent départ de Vettel qui s’est débarrassé de Lewis Hamilton et qui a profité de l’aspiration derrière la voiture de Leclerc pour le surprendre au virage no 2.

Leclerc ne s’est pas défendu, sachant qu’on allait lui rendre sa première place, ce qui n’est pas arrivé.

Constatant que Vettel imposait son rythme en tête, le Monégasque a demandé des explications et, ce faisant, a dévoilé l’accord d'avant-course sur lequel ils s’étaient entendus.

Charles Leclerc discute avec son équipe au début du Grand Prix de Russie. Photo : F1

L’Allemand, en vieux renard, a fait la sourde oreille quand on lui a demandé de rendre la position de tête de la course à son coéquipier.

« Dites-lui de se rapprocher un peu », a-t-il répondu, frondeur.

Les communications radio de Ferrari, présentées lors de la retransmission du grand prix, ont mis la presse italienne en ébullition.

Gazzetta dello Sport : « La défaite est non seulement amère, mais Ferrari doit résoudre un problème urgent : la relation entre ses deux pilotes. » Corriere dello Sport : « C’est la guerre ouverte entre Vettel et Leclerc. Vettel le vétéran a fièrement répondu à l’arrogance grandissante du jeune Leclerc. On ne comprend pas pourquoi Maranello n’impose pas une ligne de conduite claire pour éviter la chicane entre ses deux pilotes. » Tuttosport : « Ambiance empoisonnée chez Ferrari. La voiture est rapide, mais les divergences entre les deux pilotes coûtent cher à l’écurie. Mattia Binotto doit clarifier la stratégie. »

Charles Leclerc qui laisse passer Sebastian Vettel sans se défendre, ce n’est plus de la course, c’est de la manipulation. Mais c’est une décision d‘équipe, et elle doit en assumer les conséquences. On ne parle pas de collusion entre deux équipes, qui est beaucoup plus dommageable pour le sport.

On pensait que Ferrari avait abandonné les consignes d’équipe après le départ de Jean Todt et de Michael Schumacher. Visiblement pas. Personne ne veut revivre la controverse du Grand Prix d’Autriche en 2002, qui avait valu à Ferrari une amende d’un million de dollars.

Le directeur sportif actuel de la Scuderia, Mattia Binotto, doit cependant faire avec la diffusion des conversations radio, ce qui n’était pas le cas du temps de Jean Todt, quand il était lui-même en bord de piste à la tête de l’équipe.

Mattia Binotto Photo : Getty Images / Charles Coates

À Sotchi, la manœuvre de Vettel sur son coéquipier a enthousiasmé les journalistes, qui y ont vu le premier acte d’un formidable duel à venir entre le jeune loup et le vieux renard.

Le vieux renard avait montré les crocs deux semaines plus tôt à Singapour, au grand dam de Leclerc qui s’était fait croquer.

Au départ du Grand Prix de Russie, il a respecté l’accord d'avant-course, et c’est ce qu’il a rappelé à M. Binotto par radio. Le scénario était donc écrit d’avance, et dans le script, Vettel devait rendre la tête. Le vieux renard a alors imposé ses conditions.

« Vous devez lui dire qu’il se rapproche », a dit Vettel à son équipe au 5e tour.

Ce que Leclerc ne pouvait pas faire sous peine de détruire ses pneus. Le jeune loup n’avait pas envie de se faire mordre une deuxième fois.

Mattia Binotto a réalisé que Vettel n'obéirait pas aux ordres, et il a dû temporiser à la radio en utilisant Lewis Hamilton qui roulait derrière les pilotes Ferrari. Habile.

Si j’étais à la barre de la retransmission des courses de F1, je fixerais en permanence une caméra au bord du muret de Ferrari.

La Scuderia a attendu les arrêts aux puits pour rétablir l’ordre, après avoir calculé le temps que Vettel devait perdre avant son arrêt pour s’assurer qu’il revienne derrière son coéquipier.

Chez Ferrari, la philosophie est connue : l’équipe passera toujours avant l’intérêt de ses pilotes, et les consignes font partie de l’histoire de l’équipe.

Mais quand aucun des deux pilotes ne se bat pour le titre, Ferrari joue avec le feu en imposant des consignes à ses pilotes. La réaction du vieux renard qu’est Sebastian Vettel a fait comprendre à Mattia Binotto qu’il risquait de se faire mordre aussi.

Sebastian Vettel dépasse Charles Leclerc au premier tour du Grand Prix de Russie. Photo : Getty Images / Clive Mason

La retransmission des communications radio des deux derniers grands prix ajoute à la pression des patrons de faire les bons choix, car les pilotes ne devraient pas avoir à disserter tactique à 300 km/h.

Au lendemain du Grand Prix de Singapour, Leclerc avait promis qu’on ne l’y reprendrait plus à appuyer sur le bouton, mais la morsure du vieux renard avait fait mal, et il n’a pas pu se retenir à Sotchi.

Comme Mattia Binotto ne peut pas verrouiller le bouton radio sur le volant du jeune loup, il devra être beaucoup plus ferme dans ses directives, voire ses punitions, ou se résoudre à accepter qu’ils se battent à la régulière, et que le plus rusé des deux gagne.