Le Canadien retrouve Sebastian Aho, le joueur qui l'a fait rêver

L’ombre de l’offre hostile, déposée par le Canadien au joueur étoile en juillet et aussitôt égalée, s’est étendue dans le vestiaire des Hurricanes après l’entraînement matinal, jeudi, avant le match d’ouverture.

Comme Aho répondait à ces questions depuis trois jours en présence de scribes montréalais, son discours s’était raffiné, poli.

Comment as-tu vécu l’attente entre la signature du contrat et la décision des Hurricanes?

« Je suis allé me coucher parce que la nuit tombait à la maison. Quand je me suis réveillé, c’était réglé », a-t-il dit.

T’es-tu imaginé avec un chandail bleu, blanc et rouge sur le dos?

« Je n’ai pas eu le temps d’y penser. Ça ne m’appartenait plus, mais c’est une bonne chose que l’offre ait été égalée rapidement », a répondu le Finlandais de 22 ans.

Une bonne chose pour toutes les parties, en effet, sauf pour le CH, évidemment.

Avec la pléthore de joueurs autonomes avec compensation d’impact qui se sont entendus avec leur équipe dans les dernières semaines, certains entraîneurs devaient paniquer, pour reprendre les mots du pilote des Hurricanes Rod Brind’Amour.

« Moi, je n’ai pas eu à m’en faire à savoir s’il allait jouer ou non. La décision a été prise pour nous », a-t-il expliqué.

Bien que Brind’Amour assure « ne pas avoir perdu une seule minute de sommeil » à propos de l’offre hostile, et que tout le monde s’efforce de minimiser l’importance de l’événement, il n’en demeure pas moins qu’Aho a tout de même officiellement signé un contrat avec le Canadien de Montréal.

L’agent de Mitch Marner, par exemple, avait avoué que son client avait refusé deux offres semblables au cours de l’été. Son idée était faite, peu importe les conséquences : il serait un membre des Maple Leafs de Toronto.

Aho avait hâte d’en finir avec le dossier jeudi matin. Sans craindre la réaction de ses coéquipiers, la jeune vedette a tenu à s’expliquer avec certains d’entre eux.

« Tout le monde comprenait. J’ai texté quelques joueurs et j’ai parlé un peu avec d’autres. Ils m’ont juste félicité », s’est-il contenté de répondre, laconique.

Sebastian Aho Photo : Reuters / USA TODAY USPW

On l'a félicité pour les 42 millions de dollars qu’il touchera au terme de son contrat, dont plus de 21 en bonis de signature que le propriétaire des Hurricanes Tom Dundon doit allonger en 12 mois seulement. C’était d’ailleurs le nœud de l’affaire : tester la capacité de payer rubis sur l’ongle de ce propriétaire fantasque.

« Je ne veux pas dire qu’on est partis à rire, a renchéri Brind’Amour, mais j’ai reçu un seul texto d’un de mes joueurs. Il m’a dit : "C’est vraiment arrivé?" Je lui ai répondu de ne pas s’en faire avec ça et ça s’est arrêté là pour nous. »

Le Tricolore était prêt à l’accueillir, a confié Claude Julien.

« On avait un plan, mais on n’a pas commencé à trop planifier non plus. On ne savait pas s’il y serait ou pas. Mais tu ne fais pas une offre hostile à quelqu’un en te disant: "On s’arrangera avec lui une fois qu’on l’aura" », a indiqué l’entraîneur.

Cette possibilité n’en a probablement jamais été vraiment une. Des chimères, se sont-ils tous tenus à nous assurer.

Or, pourraient-elles nuire à la chimie de cette équipe, sa grande force l’année dernière selon Rod Brind’Amour.

Le début de la réponse à compter de jeudi soir.

Duel fratricide

Le défenseur du Canadien Cale Fleury fera ses débuts dans la LNH jeudi face à son frère aîné de 23 ans, Haydn.

Les deux se sont affrontés à quelques reprises dans la Ligue junior de l’Ouest il y a quelques années, mais Haydn a rappelé que ce match revêt une importance toute particulière.

« Combien de gars peuvent dire qu’ils ont eu la chance de jouer contre leur petit frère dans leur tout premier match dans la Ligue nationale? Je suis très fébrile, c’est une journée importante pour notre famille », a-t-il raconté.

Haydn Fleury (à gauche) et son frère Cale (au centre) Photo : Instagram/Cale Fleury

Les parents Fleury se sont déplacés pour l’occasion et suivront ensuite les premiers pas du cadet à Toronto pour la deuxième rencontre de la saison.

Le jeune Cale, 20 ans, a déjoué les pronostics pendant le camp pour se tailler une place avec le CH au détriment des vétérans Christian Folin et Mike Reilly.

Haydn, lui, n’a pas sourcillé lorsque la nouvelle a été confirmée.

« Quand les matchs préparatoires ont commencé, je l’ai regardé jouer et j’ai vu ce que tout le monde disait de lui. À ce moment-là, je n’étais plus vraiment surpris. J’ai vu à quel point il jouait bien, à quel point il avait l’air à l'aise sur la glace », a lancé le grand frère.

Les deux robustes arrières ont déjà hâte d’en découdre.