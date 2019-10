Canadien : la seconde phase de la reconstruction s’enclenche

RALEIGH - C’est avec une formation semblable à celle qui a fini l’année dernière que le Canadien amorce sa nouvelle saison, jeudi en Caroline. Un peu de stabilité au royaume de Marc Bergevin et une équipe galvanisée par un influx de sang neuf qui se fixe toujours le même but en début de campagne : participer aux séries éliminatoires.

Après, on verra bien, tout peut arriver, répète souvent le directeur général à qui veut l’entendre.

Le Tricolore en a été exclu en 2018-2019 en dépit d’une récolte imprévue de 96 points. Il lui en a manqué 3 pour s’y faufiler et tout indique que la partie sera encore tout aussi serrée dans la Division atlantique.

Les puissances du groupe (Boston, Tampa Bay, Toronto) le sont demeurées et les Panthers de la Floride et même les Sabres de Buffalo se sont considérablement améliorés. Le CH devra dépasser au moins une, mais probablement deux de ces équipes pour se hisser en séries.

Montréal tentera d’éviter de manquer les séries pour la troisième année de suite, un triste record survenu de 1920 à 1922 et de 1999 à 2001. Ce serait également une quatrième exclusion en cinq ans; aucune édition tricolore n’a présenté un bilan aussi pauvre.

Le CH mise sur la progression interne, l’émergence de ses espoirs et la défense la plus robuste et la plus stable des trois dernières saisons pour lui faire embrayer la seconde vitesse de la réinitialisation prônée par les patrons.

Est-ce que ce sera suffisant? Disons qu’il y a de nombreux points d’interrogation.

L’efficacité du premier trio

Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar ont transformé le visage de l’équipe en formant l’un des meilleurs trios de toute la LNH en 2018-2019. À 5 contre 5, les trois larrons ont accordé 20 buts à l’adversaire, soit 4 de moins que l’un des trios les plus souvent cités en exemple, celui de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak.

Danault et Tatar ont tous les deux atteint des sommets personnels de production offensive, tandis que Gallagher a connu une deuxième saison d’affilée de plus de 30 buts (33).

Si le CH veut éviter la pire séquence de ses 110 ans d’histoire, il aura besoin d’une performance en tous points semblable de la part de son premier trio. Le moindre relâchement pourrait faire la différence.

Phillip Danault (24), Tomas Tatar (90) et Brendan Gallagher (11). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Prolifique attaque

En 2018-2019, le Canadien a terminé au 5e rang des attaques les plus productives à 5 contre 5. Son total de 188 filets représente la 6e performance de son histoire depuis que la ligue compile ses statistiques (1987) et la meilleure depuis la saison…1992-1993.

Généralement, ces chiffres sont un gage de succès. Parmi les 10 premiers l’an dernier, seuls le CH et les Blackhawks ont été éliminés de la course aux séries éliminatoires.

En dépit de cet effort remarquable, Montréal est reparti bredouille, ayant cruellement échoué dans d’autres sphères du jeu, principalement en avantage numérique.

À l’avant, les hommes de Claude Julien ont encore une belle marge de progression. Les attaquants sont jeunes et maintenant appuyés par de talentueuses recrues destinées à prendre de plus de place au cours des prochains mois et des prochaines années.

Si Nick Suzuki poursuit son adaptation fulgurante, si Ryan Poehling vient éventuellement prêter main-forte à l’équipe, si Jordan Weal demeure le joueur aperçu à la fin de la dernière saison, si, au contraire, Jonathan Drouin fait oublier la sienne, l’exploit est possible.

Nick Suzuki lance une rondelle autographiée à un partisan. Photo : usa today sports / USA TODAY USPW

Théoriquement, cette attaque s’est améliorée.

Cela dit, Max Domi a inscrit 28 buts grâce à un taux de conversion de ses tirs de près de 13,8 %. Au cours de ses trois premières saisons en Arizona, il lançait avec succès seulement dans 6 % des cas. Quelle est l’anomalie?

Il faudra rééditer les 60 points de Domi, les 50 de Tatar et les 47 de Danault à égalité numérique.

Max Domi a été le meilleur pointeur du Canadien la saison dernière Photo : Getty Images / Christian Petersen

Et surtout, le CH souhaitera s’améliorer avec un homme en plus.

Avec un taux de réussite de 13,2 %, le CH a terminé au 656e rang sur 695 pour une saison de 82 matchs depuis que la Ligue nationale tient ces données (1977).

L’on épiloguera pas longtemps là-dessus, mais deux ou trois buts de plus en avantage numérique auraient sûrement fait la différence.

Donc, domination à cinq contre cinq et amélioration en supériorité? Lourde commande.

Plus de profondeur

Trois des quatre joueurs en rotation dans le quatrième trio au début de la dernière saison ne jouent pas dans la Ligue nationale en ce moment. Charles Hudon et Matthew Peca ont été rétrogradés dans la Ligue américaine, tandis que Tomas Plekanec termine sa carrière en ligue tchèque.

L’autre membre de ce quatuor, Andrew Shaw, a été cédé aux Blackhawks l’été dernier.

L’entraîneur du Canadien a cette fois assemblé une unité à son image avec trois joueurs d’expérience capables d’apporter un peu d’attaque et de se charger des missions défensives périlleuses.

Nate Thompson, Nick Cousins et Jordan Weal représentent certainement une amélioration par rapport aux nombreuses expérimentations observées l’an passé, n’en déplaise aux Nicolas Deslauriers, Michael Chaput et autres Kenny Agostino.

Poehling pourrait éventuellement aussi en faire partie.

Ryan Poehling Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Bref, il y a davantage de profondeur dans l’organisation. Hudon et Peca ne sont d’ailleurs pas bien loin si d’éventuelles blessures exigent un rappel.

De la stabilité en arrière

Ben Chiarot remplace Jordie Benn, Shea Weber sera en uniforme dès le premier match de la saison et un jeune homme de 20 ans, Cale Fleury, a convaincu ses patrons de lui confier un poste, devançant deux joueurs réguliers de la dernière édition, Mike Reilly et Christian Folin.

Depuis le saccage de l’été 2017, la ligne bleue du Tricolore n’a jamais paru aussi stable. Entendons-nous, elle n’a rien à voir avec la force de frappe de la brigade défensive des Predators de Nashville ou avec l’imperméabilité de celle des Stars de Dallas, mais elle a pris du galon. Légèrement.

Weber joue sans douleur pour la première fois en deux ans, Jeff Petry vient de connaître ses deux meilleures campagnes et n’a donné aucun signe d’essoufflement pendant le camp et la robustesse de Chiarot sera accueillie à bras ouverts par Carey Price, qui pourrait y voir plus clair devant son filet.

Ben Chiarot jouera avec Jeff Petry cette saison Photo : Radio-Canada / Kolya Guilbault

Qui sait, Victor Mete marquera peut-être même un but cette saison…

La défense a été revampée pour le mieux.

L’ingrédient secret

Toute cette belle analyse pourra être froissée et jetée à la corbeille si jamais Carey Price pâlissait un tout petit peu.

À partir du 1er décembre 2018, Price a été le gardien le plus occupé dans la LNH. Il a terminé 2e pour les victoires sur cette séquence (28), 10e pour le taux d’efficacité et 6e pour la moyenne de buts accordés.

Price devra se maintenir parmi le premier tiers de la ligue, voire davantage, pour offrir une chance réelle à ses coéquipiers.

Les années passent, les formations se succèdent et se transforment, les résultats aussi, mais une constante demeure : sans Price, point de salut pour le Canadien.