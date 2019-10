[EN DIRECT] Mondiaux d’athlétisme : le podium en vue pour les Canadiens au décathlon

La porte est grande ouverte pour les Canadiens Damian Warner et Pierce Lepage à la deuxième et dernière journée du décathlon après le forfait de Kevin Mayer, champion du monde en titre et détenteur du record mondial avec un total de 9126 points (réalisé en septembre 2018).

Blessé au genou droit et au tendon d'Achille gauche, le Français a abandonné avant son troisième essai au saut à la perche et a quitté le stade en larmes. Il était alors en tête du classement provisoire.

Mayer ressentait déjà des douleurs au tendon d'Achille au 110 m haies, première épreuve de la journée, qu'il a terminée en boitant en 13,87 s.

Warner et Lepage sont au plus fort de la lutte pour les grands honneurs. Ils étaient respectivement 2e et 3e au classement général, avec 6254 et 6125 points, avant le saut à la perche.

Au disque, Warner (42,19 m) et Lepage (41,19 m) ont réalisé les deux pires lancers du concours dominé par l'Allemand Kaul Niklas (49,20 m).

Plus tôt, Warner avait signé le meilleur temps au 110 m haies en 13,56.

La compétition devant couronner l’athlète le plus complet se poursuit avec le lancer du disque, le lancer du javelot, et le 1500 m.

Tim Nedow fait le poids

Au lancer du poids, l'Ontarien Tim Nedow a obtenu son billet pour la finale de samedi.

À son troisième et dernier essai, le natif de Brockville a projeté son boulet à 20,94 mètres, respectant ainsi le minimum requis pour participer à la finale.

Tous les athlètes ayant atteint au moins les 20,90 mètres, ou les 12 meilleurs lanceurs, y seront inscrits.

Horaire de la journée :

9 h 35 - Damian Warner et Pierce LePage - Décathlon - Hommes - 110 m haies

10 h 30 - Pierce LePage - Décathlon - Hommes - Lancer du disque gr.A

11 h 35 - Damian Warner - Décathlon - Hommes - Lancer du disque gr.B

12 h 05 - Pierce LePage - Décathlon - Hommes - Saut à la perche gr. A

12 h 20 - Tim Nedow - Lancer du poids - Hommes - Qualifications gr. A

13 h 05 - Damian Warner - Décathlon - Hommes - Saut à la perche gr. B

15 h 05 - Pierce LePage - Décathlon - Hommes - Lancer du javelot gr. A

15 h 35 - Brittany Crew - Lancer du poids - Femmes - Finale

16 h 12 - Gabriela Debues-Stafford - 1500 m - Femmes - Demi-finales

16 h 10 - Damian Warner - Décathlon - Hommes - Lancer du javelot gr. B

17 h 25 - Damian Warner et Pierce LePage - Décathlon - Hommes - 1500 m