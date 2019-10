Mondiaux d’athlétisme : Damian Warner en bronze au décathlon, Lepage 5e

Warner avait déjà décroché le bronze et l'argent aux mondiaux de Moscou, en 2013, et de Pékin, en 2015, respectivement.

C'est Niklas Kaul qui a été sacré champion du monde. Avec 8691 points, un record personnel, l'Allemand de 21 ans, 3e avant le 1500 m, dernière épreuve du décathlon, a devancé l'Estonien Maicel Uibo (8604 pts).

Warner qui détenait quatre points d'avance sur Kaul avant le 1500 m a conclu avec un total de 8529 pts. Lepage en a obtenu 8445.

Respectivement 1er et 2e au terme de la première journée mercredi, les deux Ontariens ont toujours été au plus fort de la lutte pour les grands honneurs, eux qui pointaient en 2e et 5e places au classement général après le lancer du javelot, neuvième et avant-dernière étape.

Mais le 1500 m s'est avéré plus difficile que prévu, surtout pour Warner, pourtant très à l'aise sur la distance.

En tête après 400 m, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio a glissé au 3e rang après 800 m et au 4e après 1200 m. Mais dans les 300 derniers mètres, il s'est fait doubler par de nombreux compétiteurs pour échouer au 9e échelon en 4 min 40 s 17/100. Lepage, lui, a terminé 15e, avec une marque personnelle de 4:45:09.

C'est Kaul qui a survolé l'épreuve pour conclure 25 s devant Warner et 6,5 s devant son plus proche rival, son compatriote Tim Nowak.

Warner a terminé 5e au javelot avec un jet de 62,87 m contre 57,42 m pour Lepage, 14e de ce concours remporté par Kaul (79,05 m).

Auparavant, au saut à la perche, Lepage a franchi une barre à 5,20 m, tandis que Warner a dû se contenter de 4,70 m.

Au disque, Warner (42,19 m) et Lepage (41,19 m) ont réalisé les deux pires lancers du concours dominé par Kaul (49,20 m).

Plus tôt, Warner avait enregistré le meilleur temps au 110 m haies en 13,56 s.

Mayer abandonne

La porte s'est ouverte pour Warner et Lepage après le forfait de Kevin Mayer, champion du monde en titre et détenteur du record mondial avec un total de 9126 points (réalisé en septembre 2018).

Blessé au genou droit et au tendon d'Achille gauche, le Français a abandonné avant son troisième essai au saut à la perche et a quitté le stade en larmes. Il était alors en tête du classement provisoire.

Kevin Mayer se retire de la compétition en raison d’une blessure

Mayer ressentait déjà des douleurs au tendon d'Achille au 110 m haies, première épreuve de la journée, qu'il a terminée en boitant en 13,87 s.

En entrevue au micro de CBC, Mayer est apparu à la fois déçu et résigné.

« Il faut l'accepter. Toute ma vie tourne autour du décathlon, et tous mes proches font en sorte que je me sente bien pour faire du décathlon. Je suis à la limite plus déçu pour eux que pour moi. Je sais que ces déceptions font partie du sport, mais c'est difficile. Je sais aussi que j'ai la capacité de rebondir et de revenir encore plus fort. Je vais me servir de ça pour être encore plus fort aux Jeux olympiques », a indiqué le champion sortant.

DeBues-Stafford en finale du 1500 m

Seule Canadienne en lice pour une place en finale du 1500 m, Gabriela DeBues-Stafford a atteint son but.

Au coeur de la plus rapide des deux vagues de demi-finales, elle a franchi la distance en 4:01,04 pour terminer 2e derrière l'Américaine Jenny Simpson (4:00,99).

Les cinq premières coureuses de chacune des demi-finales avaient accès à la finale. Deux autres places étaient aussi réservées à des coureuses repêchées.

La vague au sein de laquelle courait DeBues-Stafford s'est avérée près de 15 secondes plus rapide que la précédente.

Six des adversaires directes de l'athlète originaire de London, en Ontario, ont obtenu un billet pour la finale qui sera présentée samedi.

Tim Nedow fait le poids

Au lancer du poids, l'Ontarien Tim Nedow a obtenu son billet pour la finale de samedi.

À son troisième et dernier essai, le natif de Brockville a projeté son boulet à 20,94 mètres, respectant ainsi le minimum requis pour participer à la finale.

Tous les athlètes ayant atteint au moins les 20,90 mètres, où les 12 meilleurs lanceurs, y seront inscrits.

Chez les dames, Brittany Crew, de Mississauga en Ontario, a pris le huitième rang de la finale avec un lancer à 18,55 m.

La victoire est allée à la Chinoise Gong Lijiao (19,55 m) devant la Jamaïcaine Danniel Thomas-Dodd (19,47 m) et l'Allemande Christina Schwanitz (19,17 m).