Bianca Andreescu signe une 17e victoire de suite et passe en quarts à Pékin

Bianca Andreescu a éliminé jeudi l'Américaine Jennifer Brady, 6-1 et 6-3, pour signer une 17e victoire de suite et atteindre les quarts de finale du tournoi de Pékin.

La Canadienne, cinquième tête de série, n'a pas tremblé et a renvoyé au vestiaire la 66e joueuse mondiale en 67 petites minutes.

La gagnante des Internationaux des États-Unis savait que son adversaire servait bien et qu'elle devait travailler son service à l'entraînement en vue de ce match. Elle peut dire mission accomplie.

L'Ontarienne de 19 ans a passé 80 % de ses premières balles et a remporté 100 % des échanges qui ont suivi.

Son prochain match sera très intéressant. Elle affrontera la Japonaise Naomi Osaka, ancienne no 1 mondiale et tête de série no 4.

Autres résultats:

Troisième tour:

Naomi Osaka (JPN/no 4) bat Alison Riske (USA) 6-4, 6-0

bat Alison Riske (USA) 6-4, 6-0 Darya Kasatkina (RUS) bat Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-3

Caroline Wozniacki (DEN/no 16) bat Katerina Siniaková (CZE) 7-5, 6-4

