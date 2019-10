Denis Shapovalov, combatif, tombe à Tokyo

Denis Shapovalov se sera bien battu contre David Goffin à Tokyo, mais le plus fort des deux a gagné en deux manches de 7-6 et 7-6.

Le Belge David Goffin, tête de série no 3 du tournoi nippon, a eu du mal à se défaire du Canadien Denis Shapovalov, 32e à l'ATP, au deuxième tour.

C'était le premier affrontement entre les deux hommes.

Il lui a fallu deux bris d'égalité pour venir à bout de son adversaire coriace, 7-6 (7/5) et 7-6 (7/2), en 1 heure 56 minutes.

Mais Goffin, 15e au monde, fort de sa fiche enviable de 10-1 dans ce tournoi, a su gagner les points importants. Aucun des deux n'a perdu son service. Shapovalov a sauvé quatre balles de bris contre lui, le Belge en a sauvé deux.

Le Canadien a réussi 10 as et a commis sept doubles fautes.

« Il servait vraiment bien, et ça a été dur, a concédé Goffin. Et je voyais bien que ça irait aux bris d'égalité. On a été tous les deux solide au service et dans les bris d'égalité. Je suis content d'être passé au travers. »

Denis Shapovalov avait atteint les demi-finales de ce tournoi en 2018.

David Goffin rencontrera en quarts de finale le Sud-Coréen Chung Hyeon qui a surpris le Croate Marin Cilic.

