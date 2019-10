Tavares, le nouveau capitaine des Maple Leafs

L'équipe en a fait l'annonce lors de la présentation des joueurs avant le début de la rencontre contre les Sénateurs d'Ottawa.

Tavares devient le 25e capitaine de la franchise torontoise. Il avait occupé les mêmes fonctions pendant cinq ans avec les Islanders de New York avant de signer une entente, comme joueur autonome, avec les Leafs le 1er juillet 2018.

Les Leafs n'avaient plus assigné le « C » de capitaine depuis trois et demi.

Les attaquants Auston Matthews, Mitch Marner et le défenseur Morgan Rielly seront ses adjoints. Matthews semblait partir avec une longueur d'avance, mais la nouvelle la semaine dernière sur son accusation pour avoir troublé la paix en Arizona en mai a forcément nui à sa candidature.

Tavares a réussi 47 buts, un sommet personnel, et 88 points à sa première saison à Toronto.