Ligue des champions : Jesse Marsch et Salzbourg frôlent l’exploit à Liverpool

L’ancien pilote de l’Impact de Montréal Jesse Marsch et son Red Bull de Salzbourg ont fait peur au Liverpool de Jürgen Klopp, qui s’est sauvé avec une victoire de 4-3 à domicile, mercredi, en Ligue des champions de l’UEFA.

Menés 3-0 après 36 minutes sur la pelouse des champions d’Europe en titre, les Autrichiens ont répliqué avec trois buts de Hwang Hee-chan (39e), Takumi Minamino (56e) et Erling Braut Haland (60e) avant que Mohamed Salah n’inscrive son deuxième but du match à la 69e minute.

Sadio Mané et Andy Robertson avaient lancé les Reds en avant.

Avec son précédent succès de 6-2 en ouverture de la compétition contre Genk, qui a fait match nul 0-0 contre Naples mercredi, l’équipe de Marsch compte trois points, autant que Liverpool, après deux journées. Naples trône au sommet du groupe avec quatre unités.

En Espagne, Luis Suarez est venu à la rescousse du FC Barcelone, qui a défait l’Inter Milan 2-1.

Lautaro Martinez a inscrit les visiteurs au pointage dès la troisième minute et a sonné les Catalans, qui ont semblé à court d’idées et qui auraient pu rentrer au vestiaire avec un retard plus important.

Mais Suarez a touché la cible à la 58e et à la 84e pour permettre au Barça de suivre le rythme du Borussia Dortmund, vainqueur 2-0 à Prague. Les Allemands et les Espagnols sont en tête du groupe avec quatre points.

L’Argentin Lionel Messi, qui s'était blessé à la cuisse le 24 septembre en Liga, était de retour parmi les titulaires pour ce choc contre l’Inter.