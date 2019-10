Sage Watson établit un record canadien aux mondiaux d'athlétisme

La Canadienne Sage Watson a réussi un temps de 54,32 s, un record personnel et canadien, pour finir 2e de sa vague de demi-finales du 400 m haies et se qualifier pour la finale, mercredi, aux Championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar.

Le top 2 de chaque vague passait à la prochaine étape.

Le précédent record canadien (54,39) avait été établi par Rosey Edeh aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.

L'Américaine Dalilah Muhammad (53,91), qui a devancé Watson, a été la seule à courir sous les 54 s.

Les Canadiens en bonne position au décathlon

Les décathloniens canadiens Pierce Lepage et Damian Warner occupent deux des quatre premières places au classement provisoire après 4 des 10 épreuves.

Lepage et Warner ont fait bonne figure au saut en hauteur. Le premier a relevé la barre à 2,05 m, ce qui lui a valu 850 points, tandis que le second a atteint 2,02 m, d'une valeur de 822 points.

Warner pointe au 2e échelon avec une récolte de 3610 points. Il est devancé par le Français Kevin Mayer (3621), qui a remporté le lancer du poids avec 16,82 m.

Warner y est allé d’un jet de 14,97 m à son troisième essai, un effort qui lui a valu le 10e rang. Quant à Lepage, il a projeté son boulet à 13,21 m et campe en 4e place au cumulatif avec 3545 points.

La journée a commencé avec le 100 m, où Warner a remporté sa vague en 10,35 s, tout juste devant Lepage, auteur d'un chrono de 10,36 s.

Leur domination s’est poursuivie au saut en longueur, où Lepage a franchi 7,79 m à son troisième essai pour se hisser au sommet. Warner a réalisé un bond de 7,67 m à sa troisième et ultime tentative.

Damian Warner Photo : Getty Images / Patrick Smith

L'épreuve du 400 m est encore au programme de cette première journée.

Jeudi, on complétera la compétition devant couronner l’athlète le plus complet avec le 110 m haies, le saut à la perche, le lancer du disque, le lancer du javelot, et le 1500 m.

Asher-Smith reine du 200 m

La Britannique Dina Asher-Smith, grande favorite du 200 m, a été la seule à courir sous les 22 s (21,88) en finale, en route vers son premier titre mondial. Elle avait fini 2e au 100 m, derrière la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Brittany Brown (22,22) et la Suisse Mujinga Kambundji (22,51) ont complété le podium.

Dina Asher-Smith (au centre) a dominé la finale du 200 m Photo : Getty Images / Christian Petersen

DeBues-Stafford en demi-finales du 1500 m

La Canadienne Gabriela DeBues-Stafford s’est qualifiée pour les demi-finales du 1500 m.

L'Ontarienne de 24 ans, classée 4e du monde dans cette épreuve, a franchi la distance en 4 min 7 s et 28/100 pour terminer 2e de sa vague. Les six premières de chaque vague étaient assurées de passer à l'étape suivante.

Elle a été devancée de justesse par l’Américaine Jenny Simpson (4:07,27) et a conclu devant sa partenaire d’entraînement britannique Laura Luir (4:07,37).

Le meilleur chrono a été enregistré par la Néerlandaise Sifan Hassan en 4:03,38

La finale aura lieu samedi.

Seccafien en finale du 5000 m

Andrea Seccafien a trouvé une place en finale du 5000 m.

L'Ontarienne, native de Guelph, a enregistré une marque personnelle de 15:04,67, bonne pour le 13e temps parmi les 16 coureuses qualifiées pour la finale de samedi.

La Vancouvéroise Rachel Cliff a fini 10e de sa vague en 15:41,27 et ne sera pas de la finale.

Enfin, l'Ontarienne Brittany Crew sera de la finale au lancer du poids. La jeune femme de 25 ans originaire de Mississauga a envoyé son objet à 18,30 m.

Elle s'est ainsi classée 11e parmi les 12 finalistes qualifiées. La meilleure, la Jamaïcaine Danniel Thomas-Dodd, a réussi 19,32 m.