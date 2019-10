Damian Warner et Pierce Lepage en bonne posture au décathlon des mondiaux

Ils ont tous deux fait bonne figure au 400 m et au saut en hauteur en fin de journée pour se hisser au sommet du classement provisoire.

Lepage a été le plus rapide et Warner a pris la 5e position lors de la course qui bouclait la sixième journée de compétitions aux Mondiaux. Quelques instants plus tôt, le premier a franchi la barre à 2,05 m, tandis que le second a atteint 2,02 m.

Warner se retrouve au sommet grâce à une récolte de 4513 points, ce qui constitue son deuxième total après un première journée. En 2015, aux Mondiaux de Pékin, il avait totalisé 4530 points et, éventuellement, gagné la médaille d'argent.

L'Ontarien devance dans l'ordre son compatriote Lepage (4486) et le Français Kevin Mayer (4483), qui a remporté le lancer du poids avec 16,82 m.

Warner y est allé d’un jet de 14,97 m à son troisième essai, un effort qui lui a valu le 10e rang. Quant à Lepage, il a projeté son boulet à 13,21 m.

Damian Warner au lancer du poids Photo : Getty Images / Richard Heathcote

La journée a commencé avec le 100 m, où Warner a remporté sa vague en 10,35 s, tout juste devant Lepage, auteur d'un chrono de 10,36 s.

Leur domination s’est poursuivie au saut en longueur, où Lepage a franchi 7,79 m à son troisième essai pour grimper au sommet. Warner a réalisé un bond de 7,67 m à sa troisième et ultime tentative.

Jeudi, on complétera la compétition devant couronner l’athlète le plus complet avec le 110 m haies, le saut à la perche, le lancer du disque, le lancer du javelot, et le 1500 m.

Un record canadien au 400 m haies

L'Albertaine Sage Watson a réussi un temps de 54,32 s, un record personnel et canadien, pour finir 2e de sa vague de demi-finales du 400 m haies et se qualifier pour la finale.

Je savais que j’étais prête pour courir ce chrono. Hier soir, mon entraîneur a planifié, par segment, la course que je devais courir… en 54,3. J’ai cru en lui. Je savais que je pouvais le faire et c’est ce que j’ai fait. Sage Watson

Le top 2 de chaque vague passait à la prochaine étape qui se tiendra jeudi.

« Je dois rester hydratée et avoir une bonne récupération. Les physiothérapeutes et les massothérapeutes de l’équipe canadienne vont faire en sorte que je serai prête. Ensuite, je vais relaxer et profiter du moment », a ajouté Watson.

Le précédent record canadien (54,39) avait été établi par Rosey Edeh aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Cette dernière a d'ailleurs publié un tweet pour féliciter Watson.

L'Américaine Dalilah Muhammad (53,91), qui a devancé Watson, a été la seule à courir sous les 54 s.

Asher-Smith reine du 200 m

La Britannique Dina Asher-Smith, grande favorite du 200 m, a été la seule à courir sous les 22 s (21,88) en finale, en route vers son premier titre mondial. Elle avait fini 2e au 100 m, derrière la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Brittany Brown (22,22) et la Suisse Mujinga Kambundji (22,51) ont complété le podium.

Dina Asher-Smith (au centre) a dominé la finale du 200 m Photo : Getty Images / Christian Petersen

DeBues-Stafford en demi-finales du 1500 m

La Canadienne Gabriela DeBues-Stafford s’est qualifiée pour les demi-finales du 1500 m.

L'Ontarienne de 24 ans, classée 4e du monde dans cette épreuve, a franchi la distance en 4 min 7 s et 28/100 pour terminer 2e de sa vague. Les six premières de chaque vague étaient assurées de passer à l'étape suivante.

Elle a été devancée de justesse par l’Américaine Jenny Simpson (4:07,27) et a conclu devant sa partenaire d’entraînement britannique Laura Luir (4:07,37).

Le meilleur chrono a été enregistré par la Néerlandaise Sifan Hassan en 4:03,38

La finale aura lieu samedi.

Seccafien en finale du 5000 m

Andrea Seccafien a trouvé une place en finale du 5000 m.

L'Ontarienne, native de Guelph, a enregistré une marque personnelle de 15:04,67, bonne pour le 13e temps parmi les 16 coureuses qualifiées pour la finale de samedi.

Andrea Seccafien (gauche) et Dominique Scott (droite) Photo : La Presse canadienne / Petr David Josek

La Vancouvéroise Rachel Cliff a fini 10e de sa vague en 15:41,27 et ne sera pas de la finale.

Enfin, l'Ontarienne Brittany Crew sera de la finale au lancer du poids. La jeune femme de 25 ans originaire de Mississauga a envoyé son objet à 18,30 m.

Elle s'est ainsi classée 11e parmi les 12 finalistes qualifiées. La meilleure, la Jamaïcaine Danniel Thomas-Dodd, a réussi 19,32 m.