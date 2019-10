Ligue des champions : Bruges accroche le Real à Madrid, le Bayern humilie Tottenham

Le Real Madrid échappe au pire. Deux têtes salvatrices de Sergio Ramos et Casemiro ont permis à l'équipe de Zinédine Zidane de combler un retard de deux buts contre le Club Bruges (2-2), mardi, en Ligue des champions, et de préserver ses chances dans le groupe A.

Deux semaines après sa déroute inaugurale à Paris (3-0), le club aux 13 sacres en C1, mené 2-0 après deux contre-attaques conclues par le rapide attaquant nigérian Emmanuel Dennis (9e et 39e minutes) a frisé l'humiliation à domicile.

Mais le Real savait qu'il n'avait déjà plus de marge de manœuvre. Et dans une atmosphère étouffante marquée par l'exclusion du capitaine brugeois Ruud Vormer pour un deuxième carton jaune (84e), Ramos (55e), puis Casemiro (85e) ont sauvé les meubles pour la « Maison-Blanche », sans parvenir à achever cette remontée par un troisième but.

Résultat : le grand Real (un seul point en deux matchs) se retrouve en situation délicate dans son groupe avant la double confrontation avec Galatasaray les 22 octobre et 6 novembre, qui pourrait être cruciale pour l'avenir européen de l'équipe merengue, jamais éliminée en phase de groupe dans l'histoire de la C1 moderne.

Le PSG, pendant ce temps, s’est imposé 1-0 à Istanbul contre Galatasaray.

Mauro Icardi, à la 52e minute, a inscrit l’unique but de la rencontre, dont le résultat consolide le 1er rang des Parisiens qui dominent nettement le groupe A. Bruges est 2e, mais déjà à quatre longueurs du PSG.

À Londres, Tottenham, le dernier finaliste de la Ligue des champions, a subi une humiliation à domicile (7-2) contre le Bayern de Munich et son ailier Serge Gnabry, auteur d'un quadruplé.

Les Spurs plongent à la dernière place du groupe B, à égalité avec l'Olympiakos chez qui ils avaient fait match nul lors de la dernière journée. À l'inverse, le Bayern s'envole en tête du groupe après ce deuxième succès en deux matchs.

Autres résultats