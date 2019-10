Olivier Renard veut humblement relancer l’Impact

L’ancien gardien de but de 40 ans a tenu mardi un premier point de presse. Il veut toutefois rapidement faire sa marque à la tête de l’Impact.

« Il faut rester calme, a dit le Belge d’une voix posée. Après trois ans sans qualification pour les éliminatoires, ce n’est pas le temps de parler de titre. Il faut travailler et il faut savoir instaurer de bonnes valeurs. Il faut savoir transpirer et travailler. »

Bien sûr, Olivier Renard devra bien s’entourer. Les règles de la MLS sont complexes et surtout bien différentes de celles des ligues européennes, où il a travaillé. Cela n'effraie ni Renard ni le président de l’Impact, Kevin Gilmore.

« Il faut être humble parce que la MLS est un championnat étrange et particulier, explique Renard. Un homme seul ne sait tout faire et c’est pourquoi j’aurai une bonne équipe à mes côtés. Ma façon de faire, c’est d’être proche de l’entraîneur, mais sans être son meilleur ami. Dans le recrutement, je veux lui proposer des joueurs et c’est à lui de me dire ses préférences. »

« Olivier fait partie d’une nouvelle génération de dirigeants et il sera la pierre angulaire de la vision de l’organisation, a dit Kevin Gilmore. Il sait mener et il est prêt à prendre des décisions pour nous mener au but. Il a de l’expérience, mais il pense encore comme un joueur et j’aime ça. »

Renard n’a pas voulu s’avancer sur les dossiers chauds qui s’accumulent déjà sur son bureau, notamment sur les éventuels retours en 2020 de l’entraîneur Wilmer Cabrera et du joueur désigné Ignacio Piatti.

Logiquement, il veut prendre le temps de connaître les membres de l’équipe avant de statuer sur leur sort. La Ligue des champions de la CONCACAF arrive à grands pas, mais l’échéance ne lui fait pas peur.

L’Impact jouera son huitième de finale à la mi-février, dans plus de quatre mois.

« Un arrêt de deux mois, deux mois et demi, en Europe, ça n’existe pas, explique Renard. Ce serait une excuse ridicule. Il faudra être motivé et prêt à affronter un adversaire costaud. »

