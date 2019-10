Evander Kane suspendu pour trois matchs pour avoir bousculé un officiel

L’incident qui lui est reproché par la LNH s’est produit durant la troisième période du dernier match préparatoire des Sharks face aux Golden Knights, à Las Vegas, dimanche soir.

Après avoir reçu un double-échec de la part de Deryk Engelland, Kane a riposté avec un cinglage. C’est alors que son bâton a aussi touché au juge de ligne Kiel Murchison.

Ce dernier a empoigné le chandail de Kane pour séparer les deux belligérants. Kane et l’officiel sont tombés sur la glace. C’est en se relevant que Kane a été vu en train de bousculer le juge de ligne.

Il a reçu une pénalité de match pour son geste, lequel entraîne la suspension automatique de trois matchs pour s’en être pris à un officiel.

En plus de rater les trois premières rencontres de la saison (deux contre Vegas, les 2 et 4 octobre, et une à Nashville le 8 octobre), Kane sera privé de 112 000 $ en salaire.