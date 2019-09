Mondiaux d’athlétisme : une 3e place historique du Canadien Mohammed Ahmed au 5000 m

Son accélération dans la dernière ligne droite lui a permis de devancer le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 3e à la sortie du virage.

Il a franchi la ligne après un effort de 13 min 1 s 11/100. Muktar Edris (12:58,85) et Selemon Barega (12:59,70) ont signé un doublé éthiopien.

Ahmed s’est emparé de la tête avec un peu plus de trois tours à faire. Il était encore aux commandes avec 500 m à parcourir quand il a frôlé la catastrophe et une chute à l’instant où un de ses poursuivants lui a marché sur un talon.

Recalé en 4e place, le Canadien de 28 ans a puisé dans ce qui lui restait de ressources.

Ahmed avait pris le 4e rang du 5000 m aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Mohammed Ahmed au coeur de l'action du 5000 m Photo : Getty Images / Maja Hitij

Aux mondiaux, aucun athlète canadien n'avait encore gagné de médaille dans cette épreuve, dans laquelle règnent les coureurs de l'Afrique de l'Est, ou dans toute autre épreuve de piste de plus de 800 m.

Quant à Edris, il est devenu le troisième champion de monde et le premier Éthiopien à défendre son titre avec succès.

Les autres sont le Kényan Ismael Kirui (1993 et 1995) et le Britannique Mo Farah (2013 et 2015).