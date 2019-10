L’arbitrage s’améliore en MLS selon Howard Webb

Dans la vie, il y a trois certitudes : la mort, les impôts et la critique du travail des arbitres dans le sport. C’est une réalité dans tous les sports et dans tous les pays.

Dans la MLS, le responsable des arbitres est Howard Webb. Il a une longue feuille de route comme officiel. Il a travaillé en première division anglaise de 2003 à 2014 et a notamment arbitré la finale de la Coupe du monde de 2010 en Afrique du Sud.

Cette finale avait été marquée par une distribution record de 14 cartons jaunes. Webb est aujourd’hui directeur général de Pro Referee, l’organisation qui encadre le travail des officiels de la MLS. Il est notamment responsable du VAR, l’assistance vidéo.

L’Anglais de 48 ans a participé à une table ronde avec les médias montréalais avant le match de l’Impact samedi. Voici une synthèse des réponses données par Howard Webb.

Q. Comment la MLS affecte-t-elle ses arbitres pour les matchs?

La MLS compte 23 arbitres, 47 assistants et 12 arbitres responsables de la reprise vidéo. À ses débuts, on m’a dit que la ligue utilisait jusqu’à une soixantaine d’arbitres par saison, ce qui n’était pas l’idéal. Moins il y en a, mieux on peut les encadrer.

Les arbitres apprennent 18 jours à l’avance dans quel match ils officieront. On tranche à l’avance en partie pour limiter les coûts de déplacement, pour ne pas acheter les billets d’avion trop à la dernière minute. Nos arbitres habitent dans plusieurs régions.

Et puisque nos arbitres assistants ne travaillent pas pour nous à temps plein, ça leur permet de mieux organiser leur horaire.

Howard Webb Photo : The Associated Press / Mark Lennihan

On n’assigne pas les arbitres au hasard. On se réunit le lundi matin pour décider. On choisit en fonction de la forme des arbitres, leur historique avec les équipes à l'horaire et les déplacements récents. On décide selon plusieurs critères. On ne veut pas qu’un arbitre travaille trop souvent dans des matchs de la même équipe.

Les arbitres reçoivent une évaluation après chacune de leur assignation.

Q. À quel point le VAR est-il efficace?

Dans 99 % des décisions, l’assistance vidéo confirme la décision des officiels sur le terrain. L’utilisation de la reprise vidéo est de plus en plus précise, mais elle n’est pas encore parfaite.

En 2019, jusqu’à la 29e semaine d’activités, nous avons arbitré 378 matchs. Et 140 fois l’arbitre du match s’est rendu à l’écran pour évaluer une situation. Dans 129 cas, la bonne décision a ensuite été prise, mais 11 décisions ont été incorrectes, selon notre évaluation. Ce sont des situations qu’on doit corriger.

Cette année toujours, nous jugeons qu’à 24 reprises, l’arbitre aurait dû faire appel à la reprise, mais ne l’a pas fait. Parmi ces occasions ratées, trois touchaient l’Impact de Montréal.

J’estime que Bacary Sagna a été fauché par le défenseur de Cincinnati lors du match du 14 septembre et l’Impact aurait dû obtenir un tir de pénalité. J’estime aussi que le but refusé à Maxi Urruti à Cincinnati le 11 mai, en raison d’un hors jeu, aurait dû faire l’objet d’une révision du VAR.

En 2018, 1331 buts ont été marqués en MLS et seulement 32 ont été annulés après la reprise vidéo. Des 1229 buts accordés, seulement 4 auraient ultimement dû être annulés par le VAR.

Cette saison, 21 buts ont été annulés après coup, mais 10 buts initialement refusés ont été accordés grâce au VAR.

Q. De quelle façon pourrait-on améliorer l’utilisation du VAR?

On pourrait bien sûr gagner en efficacité avec plus de caméras dans les stades. Généralement, en MLS, on travaille avec 12 caméras comparativement à 30 en Coupe du monde. On est aussi tributaire des images fournies par les diffuseurs.

Quand un réalisateur utilise une caméra installée au 18 mètres pour faire des images isolées de joueurs, on perd un angle crucial pour évaluer les positions de hors-jeu. On évalue donc la possibilité d’installer des caméras fixes à ces endroits.

On songe aussi à doter les arbitres d’un micro pour préciser les raisons du renversement d'une décision. Parfois, les gens ont du mal à comprendre pourquoi un but a été accordé ou annulé.

Je pense que l’arbitre devra toujours se rendre regarder lui-même la décision litigieuse, même si c’est la sienne. Il est le mieux placé pour trancher parce qu’il est au coeur du match et il le sent mieux que quiconque. Parfois, un geste semble extrêmement dangereux au ralenti, alors que l’arbitre sur le terrain peut mieux juger de l’intention et du réel niveau de tension.

On doit aussi mieux expliquer les critères d’utilisation du VAR. L’arbitre doit aller à l’écran seulement quand on juge qu’il y a une erreur claire et évidente. Si, par exemple, après le visionnement de l’action en deux angles, l’arbitre responsable de l’assistance vidéo n’est pas sûr de son coup, ça veut dire qu’aucune erreur claire et évidente n’a été commise.

Ça doit sauter dans le visage, parce qu’on ne veut pas que le VAR arbitre le match à la place de l’officiel sur le terrain.

Q. Les arbitres en MLS sont-ils aussi compétents que dans les grands championnats européens?

C’est difficile de comparer, mais je suis convaincu qu’on s’améliore petit à petit. On encadre de mieux en mieux nos arbitres, mais les améliorations prennent du temps. Je crois qu’on est meilleurs que ce que les gens croient. Les arbitres sont critiqués dans toutes les ligues.

L’encadrement qu’on offre à nos arbitres en MLS est comparable à ce que j’avais quand j’arbitrais en Angleterre. Est-ce que nos arbitres sont aussi bons que les arbitres en Premier League? Je n’irais pas jusqu’à dire ça.

L'arbitre Howard Webb lors de la finale de la Coupe du monde de soccer en 2010 Photo : The Associated Press / Luca Bruno

Il ne faut pas oublier que nos arbitres ont relativement peu d’expérience lorsqu’ils amorcent leur carrière en MLS. Avant d’arbitrer en Premier League, en Angleterre, j’ai pu passer trois saisons au niveau inférieur dans des stades assez imposants avec des ambiances et une pression similaires à celles de première division.

Ici, le chemin est bien différent. C’est pourquoi on essaie d’intégrer graduellement des arbitres à notre groupe.

Il y a bien sûr place à amélioration. On peut être meilleurs pour gérer le match, pour mieux sentir le match, mais ça prend du temps.