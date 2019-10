Le pari des Maple Leafs : maintenant ou jamais

Comme c’est le cas depuis maintenant 52 ans, les partisans torontois se demandent une fois de plus si cette année sera la bonne.

Avec une masse salariale utilisée au maximum de sa capacité, une brigade défensive presque entièrement remaniée et une pression médiatique de plus en plus pesante, les Leafs vont-ils répondre aux attentes?

Longtemps présentée comme une équipe en constante reconstruction, les Maple Leafs voudront démontrer qu’ils sont parvenus à maturité.

Des millions à l'attaque

En consacrant plus de 33 millions de dollars à trois de ses attaquants, la direction semble faire le pari que la fameuse fenêtre pour gagner la coupe ne sera jamais plus grande ouverte que maintenant.

Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares sont ceux sur qui l’on mise pour transporter l’équipe. Les deux premiers vont entamer la première saison de leur nouveau contrat.

Certains estiment déjà que les 65,358 millions de dollars consentis à Marner pour les six prochaines saisons constituent une exagération pour un joueur qui n’a connu qu’une seule saison digne de l’élite (94 points l'an dernier).

D’autres, au contraire, croient qu’il s’agit plutôt d’un investissement justifié pour une jeune vedette de 22 ans.

Mitch Marner Photo : Getty Images / Adam Glanzman

À l’autre bout du spectre, Jason Spezza a accepté un pacte d’un an et 700 000 $ pour mener le quatrième trio.

Par contre, il est permis de penser qu’au-delà des deux premiers trios, la force de frappe torontoise pourrait ne pas être à la hauteur.

La perte de Nazem Kadri a enlevé un peu de profondeur. On peut se demander si, avec Ilya Mikheyev, Trevor Moore, Frédérik Gauthier et Spezza, Toronto a ce qu’il faut au sein de ses troisième et quatrième trios pour rivaliser avec des équipes comme le Lightning de Tampa Bay ou les Bruins de Boston.

Une ligne bleue méconnaissable

Les Leafs ont laissé partir le défenseur Jake Gardiner [4 ans avec les Hurricanes de la Caroline, NDLR] sur le marché des joueurs autonomes.

Dubas a également procédé à deux importants échanges. Il s’est d’abord débarrassé du contrat de Nikita Zaitsev en l’envoyant aux Sénateurs d’Ottawa pour mettre la main sur Cody Ceci et Ben Harpur.

Toronto a aussi obtenu Tyson Barrie et Alexander Kerfoot, de l’Avalanche du Colorado, contre Kadri et Calle Rosen.

Du coup, des défenseurs du top 6 qui ont fini la dernière saison à Toronto, seulement deux sont toujours avec l'équipe, soit Morgan Rielly et Jake Muzzin.

Il sera intéressant de voir si les Leafs peuvent améliorer leur rendement à la ligne bleue. Ils ont accordé 249 buts en 2018-2019, un résultat bon pour le 12e rang dans la LNH.

Du renfort devant le filet

Le gardien Frederik Andersen fêtera ses 30 ans mercredi, jour de l’ouverture de la saison face aux Sénateurs d’Ottawa.

Durant le camp, il s’est dit ouvert à l’idée d’un meilleur partage de la tâche afin de préserver sa santé et ses énergies pour la dernière portion du calendrier et les séries éliminatoires.

Frederik Andersen et Auston Matthews Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Aucun gardien de la LNH n’a disputé plus de matchs que lui (192) au cours des trois dernières saisons.

Michael Hutchinson, qui n’a pris part qu’à cinq rencontres avec les Maple Leafs l’an passé, agira à titre de réserviste. Il succède ainsi à Garret Sparks.

En libérant le vétéran Michael Neuvirth, les Leafs ont signifié qu’ils feraient confiance à Hutchinson pour seconder Andersen.