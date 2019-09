Retour perdant de Novak Djokovic à Tokyo, en double

Par une chaleur écrasante, dans le Ariake Coliseum, stade qui accueillera le tournoi olympique en 2020, Djokovic et Filip Krajinovic ont été éliminés 2-6, 6-4 et 4-10 par Mate Pavic et Bruno Soares.

Mais signe rassurant, malgré la défaite, Djokovic semble avoir traversé l'épreuve sans douleur.

« Je me suis inscrit au tournoi de double pour voir comment mon épaule allait supporter l'effort, a dit Djokovic. Bien sûr, ce n,est pas la même chose qu'un match de simple, mais c'était quand même un match officiel, avec l'engagement dans l'effort que cela suppose. »

« Je crois que mon épaule a bien supporté les coups, et j'espère que ce sera pareil dans mon match de simple », a-t-il ajouté, confiant.

Novak Djokovic n'a pas caché son ambition de remporter le tournoi olympique à Tokyo en 2020.

« Je veux gagner la médaille d'or. Je suis content d'avoir pu jouer au même endroit, sur le même terrain, même si je sais que les conditions seront encore plus intenses durant les Jeux olympiques, alors qu'il fera plus chaud et plus humide. »

« Il faut juste l'accepter, l'intégrer mentalement et se préparer au mieux », a expliqué le joueur serbe.

Novak Djokovic commence le tournoi de simple mardi face à l'Australien Alexei Popyrin.

Djokovic un peu léger pour le sumo

Novak Djokovic a reconnu qu'il lui manquait « quelques kilos » pour le sumo en s'essayant lundi au sport traditionnel japonais quelques heures avant de faire son entrée au tournoi ATP de Tokyo.

Novak Djokovic essaie le sumo à Tokyo. Photo : Andrew Eichenholz / ATP

« Je n'ai pas ce qu'il faut pour le sumo », a réagi le numéro un mondial sur le site du circuit ATP.

« Je pense qu'avec quelques kilos de plus, je serai prêt pour la compétition, a ironisé le Serbe. C'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont souples », a-t-il constaté.

Novak Djokovic a révélé que petit, il regardait avec son père les combats d'Akebono, Hawaïen devenu yokozuna, le grade suprême du sumo.

