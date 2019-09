Bianca Andreescu laisse une manche, mais l'emporte à Pékin

La Bulgare Aliaksandra Sasnovich a poussé Andreescu en trois manches après avoir réussi à gagner la manches médiane 6 jeux à 2.

C'était le premier match de la Canadienne, tête de série no 5, depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis, et on l'a sentie rouillée par moments dans ce match qui a durée 1 heure 56 minutes.

Sasnovich a d'ailleurs brisé le service d'Andreescu dans le premier jeu du match, et a mené ensuite 2-0. avant que son adversaire trouve son rythme.

Mais Andreeescu a perdu sa précision au service dans la deuxième manche, ce qui a permis à la Belarusse de lui voler la manche. Elle a commis 19 fautes directes et n'a gagné qu'à peine 50% des échanges sur son premier service.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Bianca Andreescu à Pékin en Chine Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Mais Andreescu a retrouvé ses moyens dans la troisième manche, prenant l'avance 2 à 0, en se battant pour remporter son service puis en brisant le service de Sasnovich, ce qui lui a redonné toute sa confiance.

Un deuxi:eme bris pour mener 5 à 1 lui a assuré la victoire, sa 44e de l'année 2019.

Au prochain tour, Bianca Andreescu rencontrera la Belge Elise Mertens, qui voudra se venger de sa défaite en quarts de finale des Internationaux des États-Unis.

Halep toujours blessée

Si Andreescu a finalement pu passer au tour suivant, Simona Halep, gênée par des douleurs au dos, a elle été éliminée.

La Russe Ekaterina Alexandrova, 38e au classement de la WTA, a dominé Halep, âgée de 28 ans, 6-2, 6-3 en un peu plus d'une heure.

La joueuse roumaine avait déjà dû abandonner à Wuhan, il y a moins d'une semaine, là encore à cause de ses problèmes au dos.

Simona Halep était l'une des favorites du tournoi de Pékin, équivalent d'un Masters 1000 chez les messieurs.

Résultats de la 3e journée du tournoi WTA de Pékin, disputée lundi:

Simple dames (premier tour):

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Veronika Kudermetova (RUS) 6-0, 3-6, 7-6 (7/4)

Elise Mertens (BEL) bat Petra Martic (CRO) 6-2, 6-3

Jennifer Brady (USA) bat Amanda Anisimova (USA) 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-3

Madison Keys (USA/no 11) bat Karolína Muchová (CZE) 6-4, 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (DEN/no 16) bat Lauren Davis (USA) 6-1, 6-3

Simple dames (deuxième tour):