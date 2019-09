Marc Bergevin n’a à peu près pas retouché son alignement durant l’été. Par contre, les deux acquisitions mineures qu’il a faites ont contribué à régler deux situations problématiques.

Durant le calendrier préparatoire, Keith Kinkaid s’est montré solide devant le filet. Il est expérimenté et semble en mesure d’assurer un rendement constant qui évitera à Claude Julien de surtaxer Carey Price durant la deuxième moitié de calendrier.

La saison dernière, Antti Niemi (36 ans) s’était effondré après les Fêtes, forçant ainsi Claude Julien à utiliser Price plus que tout autre gardien de la ligue.

***

Par ailleurs, pour la première fois en trois saisons, le Canadien amorce la saison avec une brigade défensive acceptable. Lorsqu’on la compare avec ce qu’on voit ailleurs dans la LNH, la paire formée de Victor Mete et de Shea Weber ne constitue pas un premier duo d’élite. Au moins, toutefois, le capitaine et le petit arrière de 21 ans peuvent tenir leur bout face aux meilleurs trios adverses.

Victor Mete pousse William Carrier des Golden Knights vers son partenaire en défense, Shea Weber. Photo : Associated Press / Joe Buglewicz

Au sein de la deuxième paire (ou est-ce la première?), l’acquisition de Ben Chiarot permet par ailleurs d’offrir un partenaire plus fiable à Jeff Petry.

De tous les joueurs du Canadien, Petry est probablement celui qui a connu le meilleur camp. Le fait de s’être hissé parmi les 15 meilleurs défenseurs offensifs de la LNH la saison dernière semble lui avoir donné encore plus confiance.

Au premier match de la saison dernière, en raison de la convalescence de Weber, la première paire du CH était composée de Mete-Petry alors que la deuxième était formée de Mike Reilly et de la recrue Noah Juulsen. Il s’agit donc d’une nette amélioration.

Il sera par ailleurs difficile pour la direction du CH de ne pas insérer la recrue Cale Fleury sur le flanc droit au sein de la troisième paire. Brett Kulak complétera vraisemblablement le top 6.

***

Du côté de l’attaque, la situation est beaucoup plus échevelée. Le premier trio (Tatar-Danault-Gallagher) et le quatrième (les candidats sont nombreux) seront tout à fait fonctionnels.

L’an passé, le premier trio du CH a inscrit 70 buts. Celui des champions de la Coupe Stanley (les Blues) en a marqué 61. Ce n’est donc pas gênant.

Mais entre la première et la quatrième unité, tout un jeu de chaise musicale s’annonce; il y a beaucoup d’incertitude.

Dans le dernier droit de la saison dernière, Artturi Lehkonen s’était retrouvé, par dépit, au sein du deuxième trio (à la gauche de Max Domi et d’Andrew Shaw) parce que Jonathan Drouin était en chute libre.

Cette saison, Lehkonen est le candidat numéro un pour ce poste depuis le premier jour du camp. Le Finlandais présente une moyenne de 15 buts et 13 passes par tranche de 82 matchs depuis son arrivée dans la LNH. Ce n’est pas le profil d’un des six premiers attaquants d'une équipe.

Artturi Lehkonen Photo : USA Today Sports

Sur le flanc droit, Shaw a été échangé à Chicago. La saison dernière, Shaw rehaussait la productivité de tous les trios auxquels il était assigné. Dans toute la LNH (comme le soulignait le confrère Arpon Basu, d’Athlétique, au début du camp), aucun autre attaquant que Shaw n’a été présent sur la patinoire pour un plus grand nombre de buts marqués par son équipe à cinq contre cinq. Ce n’est pas banal.

Shaw sera remplacé par Nick Suzuki, qui risque de vite devenir le favori des partisans. Mais Suzuki n’a que 20 ans, et à titre de recrue, il faut s’attendre à des passages à vide de sa part.

Quant à Domi, il revient d’une extraordinaire saison de 28 buts et 72 points. Comme une dizaine de joueurs du CH, Domi a connu la meilleure saison de sa carrière l’an passé. On saura d’ici avril s’il s’agissait d’une anomalie statistique.

***

Quant au troisième trio, on sait qu’il sera piloté par Jesperi Kotkaniemi, qui n’est âgé que de 19 ans. Kotkaniemi a connu un camp plutôt tranquille au cours duquel il n’a pas démontré que Claude Julien devrait cesser de le protéger (en choisissant minutieusement ses jumelages) au cours de la saison.

Honnêtement, compte tenu de son âge et de ce qu’il a démontré au camp, on se demande si le jeune Finlandais mérite réellement de commencer la saison à Montréal. Même la recrue Ryan Poehling, qui a raté la moitié du calendrier préparatoire en raison d’une commotion cérébrale, s’est plus démarquée que lui.

Ce qu’on sait pour l’instant, c’est que Kotkaniemi sera flanqué d’un comité d’ailiers composé de Jonathan Drouin, Paul Byron, Jordan Weal et Joel Armia. Chaise musicale, vous dites?

Si Drouin ne retrouve pas suffisamment d’aplomb pour qu’on lui redonne sa place au sein du deuxième trio, cette équipe sera encore plus en difficulté.

***

Pour bien évaluer la version 2019-2020 du CH, il est aussi important de se rappeler dans quel contexte joueront les hommes de Claude Julien cette saison.

Bon an, mal an, entre 9 et 11 équipes de la LNH atteignent le plateau des 100 points au cours du calendrier. Or, le CH risque de faire face à quatre de ces monstres au sein de sa propre division : le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride.

Steven Stamkos Photo : The Associated Press / Chris O'Meara

Tous les amateurs connaissent le potentiel du Lightning, les Leafs et des Bruins. Quant aux Panthers, leur alignement bourré de talent a constamment failli à la tâche au cours des dernières années. Sauf que leur DG, Dale Tallon, a mis la main sur l’un des meilleurs entraîneurs de la LNH (Joel Quenneville) pour redresser la barre.

Et en boni, le filet des Panthers est désormais défendu par un double récipiendaire du trophée Vézina : Sergei Bobrovsky.

À ses 11 dernières saisons à la barre d’une équipe de la LNH, Quenneville a raté les séries une seule fois (en 2017-2018). Ce glissement était toutefois survenu parce que son gardien numéro un (Corey Crawford) avait raté les deux tiers de la saison et que Quenneville avait été contraint d’utiliser quatre autres portiers pour compléter le calendrier.

Il est impensable que Quenneville rate les séries avec Bobrovsky et cinq marqueurs de 30 buts dans son alignement.

Bien sûr, tout peut survenir durant un long calendrier de 82 matchs. Mais pour l’instant, le Canadien se retrouve dans le groupe de la mort de la LNH, destiné à lutter pour une place d’équipe repêchée.

Et aux dernières nouvelles, le niveau de compétition de la Division métropolitaine s’est relevé d’un cran durant l’été. Les Flyers de Philadelphie, les Rangers de New York et les Devils du New Jersey aspirent légitimement aux séries (après en avoir été exclus l’an passé), tout comme les Capitals de Washington, les Islanders de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline.

Pour toutes ces raisons, le CH ratera vraisemblablement les séries pour une troisième année de suite, et pour une quatrième fois en cinq ans.