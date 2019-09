95 points dans un match de folie entre les Rams et les Buccaneers

Associated Press

Jameis Winston a lancé deux de ses quatre passes de touché à Chris Godwin, Ndamukong Suh a retourné un ballon échappé par Jared Goff sur 37 verges pour un majeur avec 1:06 à faire et les Buccaneers l'ont emporté 55-40.

Winston a permis aux Buccaneers d'amasser 385 verges de gains par la voie des airs. Godwin a pour sa part récolté 172 verges en 12 attrapés pour aider les Buccaneers (2-2) à se forger un coussin de 21 points en début de rencontre.

Les Bucs ont toutefois eu de la difficulté par la suite à garder à distance les champions en titre de la Nationale, mais le jeu de Suh en fin de rencontre a finalement scellé la victoire.

Goff a établi une nouvelle marque personnelle en amassant 517 verges de gains aériens et il a lancé deux passes de touché. Le quart-arrière des Rams (3-1) a toutefois lancé trois interceptions pour la deuxième fois de sa carrière.

Peyton Barber et Ronald Jones II ont inscrit deux touchés au sol, alors que Cameron Brate a inscrit un majeur par la voie des airs.

L'an dernier, les Rams avaient participé au 3e match le plus prolifique au chapitre des points de l'histoire de la NFL (54-51 contre les Chiefs). Le record de 113 points est détenu depuis 1966 par les Redskins de Washington et les Giants de New York.

L'affrontement entre les Buccaneers et les Rams vient au 13e rang de l'histoire.

Les Chiefs arrachent la victoire aux Lions dans la dernière minute

Darrel Williams a donné l'avance aux Chiefs grâce à un touché au sol d'une verge avec 23 secondes au cadrant, et Kansas City l'a emporté 34-30 contre les Lions de Détroit.

Les Lions se sont rendus jusqu'à la ligne de 44 des Chiefs lors de la dernière séquence offensive de la rencontre. Le quart Matthew Stafford a lancé deux passes vers la zone des buts, mais elles n'ont pas trouvé preneur.

Le quart des Chiefs Patrick Mahomes évite la pression d'un ailier défensif des Lions. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Les Chiefs (4-0) ont pris l'avance pour la première fois du match tôt au troisième quart, quand Bashaud Breeland a récupéré un échappé de Kerryon Johnson et il l'a retourné sur une distance de 100 verges pour un majeur.

Mais Stafford a lancé une passe de touché de six verges à Kenny Golladay avec 2:26 à jouer au quatrième quart pour procurer une avance de 30-27 aux Lions.

Les Chiefs ont amorcé la série à l'attaque victorieuse à leur ligne de 21. Patrick Mahomes a converti un quatrième essai grâce à une course de 15 verges, terminant son match avec 56 verges au sol, un sommet dans sa carrière. Il a ensuite mis la table pour le touché de Williams avec quelques passes méthodiques.

Mahomes a réussi 24 de ses 42 passes pour des gains de 315 verges. Le joueur le plus utile de la dernière saison a lancé deux passes de touché dans un 14e match de suite, à un seul du record de la NFL détenu par Peyton Manning.

Stafford a réussi 21 de ses 34 passes pour des gains aériens de 291 verges avec trois touchés. Johnson a récolté 125 verges en 26 courses.

De peine et de misère pour les Patriots contre les Bills

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont venus à bout des Bills de Buffalo 16-10, dimanche.

J.C. Jackson a réussi deux interceptions et il a bloqué un dégagement, qui a été retourné sur une distance de 11 verges pour un touché par Matthew Slater. Au total, les Patriots ont provoqué quatre revirements dans la rencontre, le dernier quand le secondeur Jamie Collins a intercepté une passe de Matt Barkley avec 1:27 à jouer.

Les Patriots ont commencé la saison avec un dossier de 4-0 pour une première fois depuis 2015 et une cinquième fois en 20 ans sous la tutelle de l'entraîneur-chef Bill Belichick.

Les Bills (3-1) ont raté une occasion d'amorcer la campagne avec quatre victoires de suite pour une première fois depuis 2008. Ils doivent toutefois se poser des questions concernant leur quart.

Barkley s'est amené en relève au partant Josh Allen, qui a subi une blessure à la tête après avoir été victime d'un plaqué casque à casque par Jonathan Jones, au début du quatrième quart. Allen a été évalué brièvement sous une tente avant d'être escorté au vestiaire.

Même s'il n'a pas été menaçant au cours de l'affrontement, Tom Brady a porté à 31-3 sa fiche contre les Bills, accentuant le record de la NFL pour le plus grand nombre de victoires par un quart contre un même adversaire.

Les deux équipes ont effectué pas moins de 14 dégagements lors de cette partie. Les 16 points des Patriots sont survenus à la suite d'un revirement des Bills.

Brady a réussi seulement 18 de ses 39 passes pour des gains aériens de 150 verges. Les Patriots n'ont pas marqué 30 points pour une première fois cette saison.