Vague d'abandons aux mondiaux de cyclisme

Les abandons se sont multipliés sous la pluie battante pendant la course masculine aux Championnats du monde de cyclisme sur route, dimanche à Harrogate, au Royaume-Uni.

Un nouveau champion du monde sera couronné à l'issue de l'épreuve puisque l'Espagnol Alejandro Valverde, vainqueur sortant, est parmi les nombreux coureurs à avoir agité le drapeau blanc, à quelque 83 kilomètres de l'arrivée.

Le Belge Philippe Gilbert, le Colombien Nairo Quintana, l'Italien Diego Ulissi, de même que les plus récents gagnants de la Vuelta, le Slovène Primoz Roglic, et du Giro, l'Équatorien Richard Carapaz, ont également renoncé durant la course.

Détails à venir.