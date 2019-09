À Marc Bergevin de rester fidèle à sa parole

« J’aimerais voir des jeunes percer notre formation pour le premier match de la saison en Caroline », avait confié le DG avant le début du camp d’entraînement de son équipe.

Le patron aime répéter qu’il appartient aux recrues de guider son bras pour leur permettre de se trouver un boulot dans son organigramme. Difficile d’en demander davantage aux trois jeunes hommes encore en audition samedi soir dans la victoire contre les Sénateurs d’Ottawa.

Que ce soit dans le cas Ryan Poehling, de Cale Fleury ou, surtout, de Nick Suzuki, les arguments ont été percutants.

Scénario de rêve

Suzuki, qui gagne sa bataille à un contre un profondément dans le territoire adverse avant de battre le gardien Anders Nilsson d’un jeu tourniquet depuis l’arrière du filet, en prolongation, a parachevé son œuvre au camp d’entraînement avec un joli point d’orgue.

« La cerise sur le sundae », a choisi d’imager Phillip Danault, sûrement en appétit après une excellente prestation.

Spectaculaire certes, mais ce n’est pas pour cette raison qu’il risque d’amorcer la saison à Montréal. Enfin, pas seulement pour cette raison.

L’attaquant de 20 ans a prouvé son efficacité en toutes circonstances. En quête du but égalisateur dans les deux dernières minutes du match, Claude Julien n’a pas hésité à l’envoyer sur la glace.

Suzuki a passé près de 19 minutes sur la glace, dont 2 min 35 en avantage et 2 min 49 s en désavantage où sa lecture du jeu hors pair lui permet d’embêter constamment le porteur de la rondelle.

Physiquement, Suzuki ne se fait pas dominer, une crainte avec les jeunes joueurs, parlez-en à Jesperi Kotkaniemi. Il a tenu la dragée haute à des adversaires de la LNH, rivalisant d’audace, de créativité, de combativité avec les meilleurs d’entre eux. Ou, comme l’a dit Brendan Gallagher, « il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rester ici ».

« Il a mérité la chance de jouer avec nous et je suis certain qu’il va contribuer », a ajouté le petit numéro 11.

De la bouche de ce joueur, ça sonne presque comme une sentence. Reste à voir si ce sera à l’aile de Max Domi et Artturi Lehkonen, comme ce fut le cas lors de ses deux dernières rencontres préparatoires, ou si l’on préférera lui confier l’axe où son talent brille davantage encore.

Solide comme le roc

À l’autre bout du spectre, le plus discrètement du monde, Cale Fleury a gravi rapidement les échelons.

Jumelé à Brett Kulak, le défenseur a offert une autre performance digne des majeures. Quatre mises en échec, six tentatives de tir, dont trois ont touché la cible, solide, confiant, rarement pris hors position, le frère de Haydn n’a pas froid aux yeux.

En deuxième période, il a cogné durement le vétéran Bobby Ryan. Dans les secondes suivantes, Anthony Duclair l’a débordé à toute vitesse, mais l’acharnement de l’arrière de 1,88 m (6 pi 2 po) l’a empêché de couper vers le filet. Fleury a suivi son homme et lui a aussi servi un bon coup d’épaule.

Cale Fleury (#83) accroché par Anthony Duclair des Sénateurs d'Ottawa Photo : The Canadian Press / Fred Chartrand

En première, son positionnement impeccable lors d’un deux contre un a permis à Domi et Lehkonen de venir de l’arrière comme deux damnés pour annihiler la menace.

En troisième période, il a privé Brady Tkachuk d’une excellente chance de marquer, bien qu’il ait été puni sur le jeu. Le genre d’infraction qui ne sera peut-être plus signalée au mois de décembre.

Il ne s’agit pas d’un croquis décontextualisé pris sur le vif. Voilà le genre de jeux que le Calgarien a répété tout au long du camp.

Bref, il accomplit son boulot avec zèle et constance.

« Je veux démontrer que je suis prêt en ne prenant jamais de présences de congé, a dit Fleury. Je pense que j’ai fait un bon travail là-dessus (…) Ça vient avec la confiance surtout. Je suis très exigeant envers moi-même. J’ai des standards élevés. »

Comme faire du vélo

Une commotion cérébrale. Neuf jours sans match. Six jours de repos complet.

« Pour un gars qui n’avait pas joué pendant une semaine. Il s’est bien repris », a lancé Claude Julien.

Il est ici question de Ryan Poehling, employé au centre du quatrième trio en compagnie de Nick Cousins et Joel Armia.

En moins de 12 minutes de temps de jeu, Poehling n’a pas mis le feu aux chaumières. Il termine le match avec une fiche de -1, aucun tir au but et 40 % de triomphe dans le cercle des mises au jeu.

Mais, à nouveau, son intelligence du jeu saute aux yeux. Nombre de fois, il est venu appuyer ses défenseurs près du filet de Carey Price – par ailleurs tout à fait prêt pour le début de la saison – et a relancé l’attaque d’une passe précise sur les ailes effectuée à pleine vitesse.

Son jeu complet le sert aussi bien dans un trio défensif que lorsqu’il lui est confié des tâches offensives, tel qu’on l’a constaté à Bathurst.

« C’est comme faire du vélo », s’est exclamé le buteur du Minnesota quand on lui a fait remarquer qu’il ne semblait pas trop rouillé.

Ryan Poehling Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Le jeune homme ne manque pas de confiance en lui. Voyez plutôt.

« Tu peux me placer dans une position où je serai un joueur offensif et dans une position où je serai défensif. J’ai ce genre de don. Peu importe où tu me places, je peux contribuer », a-t-il estimé.

Loin de nous l’idée de faire de prendre des raccourcis, mais cette génération de hockeyeurs de 20 ans arrive chez les professionnels décomplexée et étonnante de maturité. À moins que ce ne soit spécifique à cette cuvée tricolore…qui sait?

Bergevin a été exaucé : les décisions des prochains jours seront difficiles.

Montréal compte présentement 26 joueurs et devra réduire son effectif à 23 d’ici le 1er octobre à 17 h (HAE).

Charlie Lindgren devrait être renvoyé à Laval. Ensuite, bien difficile de lire le jeu du DG et de l’entraîneur. Dans le cas de Suzuki, difficile d’imaginer un scénario sans lui lors du match d’ouverture jeudi prochain. Pour ce qui est des deux autres, les cas sont plus complexes.

Ni Fleury ni Poehling n’ont à passer par le ballottage, ce qui joue en leur défaveur. Mais si le Canadien décidait de les garder à Montréal, deux joueurs parmi Charles Hudon, Nick Cousins, Nate Thompson, Mike Reilly et Christian Folin devraient être rétrogradés.

Il ne serait pas surprenant de voir le Tricolore conserver huit défenseurs et envoyer Hudon et Poehling sur la Rive-Nord.

À moins qu’une transaction ne survienne d’ici là…

Oui, oui, on vous entend. Le camp est terminé. Enfin.