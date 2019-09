Nick Suzuki donne au Canadien une dernière victoire en matchs préparatoires

Nick Suzuki a marqué son premier but du camp avec moins d'une minute à faire en prolongation et le Canadien a mis la touche finale à son camp en battant les Sénateurs d'Ottawa 4-3, samedi.

Suzuki a joué les héros en gagnant sa bataille contre Jean-Gabriel Pageau derrière le filet, avant de battre le gardien Anders Nilsson.

Le Canadien conclut donc son calendrier préparatoire avec une fiche de 5-2.

Lors de cette répétition générale, le Tricolore a fourni un meilleur effort qu'à ses deux dernières sorties, quand il avait perdu chaque fois 3-0 face aux Maple Leafs de Toronto.

Phillip Danault et Brendan Gallagher ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Tomas Tatar a aussi touché la cible pour le Canadien. Price a repoussé 34 tirs.

Le trio de Danault, Tatar et Gallagher a joué avec l'aplomb qui a fait son succès l'hiver dernier. Suzuki a continué à démontrer de belles choses à la droite de Max Domi et Artturi Lehkonen. Ryan Poehling a connu quelques bonnes séquences à son deuxième match préparatoire, après avoir été ralenti par une commotion cérébrale.

En défense, Cale Fleury n'a rien fait vraiment pour perdre des points. Il a été généralement fiable dans son territoire et a même obtenu une belle occasion de dénouer l'impasse tard en troisième période.

Price, qui a vu sa préparation être écourtée par une contusion à la main gauche, a été brillant avant de gaffer sur le but de Filip Chlapik en fin de troisième période. Il a réalisé plusieurs arrêts difficiles avec une aisance déconcertante.

Anthony Duclair a amassé un but et une aide du côté des Sénateurs. Bobby Ryan et Chlapik ont aussi fait mouche. Nilsson a stoppé 30 lancers.

Danault a ouvert la marque en infériorité numérique avec 3:44 à faire en première période. Il a marqué grâce à un tir bas du côté du bouclier après un revirement en zone neutre.

Tatar a creusé l'écart à 5:57 du deuxième vingt, grâce à une belle passe de Gallagher. Danault a commencé la séquence en coupant un dégagement le long de la rampe.

Vitaly Abramov a cru pendant un instant avoir réduit l'écart, mais son but a été refusé puisqu'il a poussé le disque avec son patin.

Ce n'était que partie remise pour les Sénateurs. Ryan a marqué à 9:06, après que Price eut été incapable de maîtriser un long tir de Dylan DeMelo.

Duclair a ensuite créé l'égalité 2-2 à 10:44, en infériorité numérique. Duclair s'est échappé après avoir soutiré le disque à Domi et il a déjoué Price grâce à une belle feinte vers sa gauche.

Chlapik a marqué avec 2:17 à faire en troisième période, profitant d'une bourde de Price, mais Gallagher a répliqué avec 58,4 s au cadran, en déviant un tir sur réception de Jeff Petry.

Suzuki a finalement mis fin au débat avec 56 secondes à faire en prolongation.

Le Canadien lancera sa saison jeudi, quand il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline.