Le Canadien Evan Dunfee médaillé de bronze du 50 km marche dans la fournaise de Doha

Dans la chaleur extrême de Doha, le marcheur canadien Evan Dunfee a décroché la médaille de bronze du 50 km, aux Championnats du monde d’athlétisme disputés au Qatar. La course a été remportée par Yusuke Suzuki, premier Japonais à être couronné dans cette épreuve aux mondiaux.

Suzuki a largement dominé ses adversaires sur l’entièreté de la distance, malgré quelques difficultés dans les 5 derniers kilomètres. Il a arrêté le chrono à 4 h 4 min 20 s.

Dunfee était 15e à la mi-parcours, quand il a entamé une spectaculaire remontée. Dix kilomètres plus tard, il occupait le 6e rang. Il a finalement été le 3e à rallier l’arrivée, à seulement 3 secondes du médaillé d’argent, le Portugais Joao Vieira (4:04:59).

Avec cette médaille de bronze, le Britanno-Colombien réussit la meilleure performance de sa carrière après sa 4e place aux Jeux olympiques de Rio.

L’ancien champion du monde en titre et favori de la course, Yohann Diniz, a abandonné après seulement 16 km dans la fournaise nocturne de Doha.

Le Français de 41 ans n’a pas réussi à tenir le coup plus longtemps que 1 heure 20 minutes sous la température de plus de 30 degrés Celsius avec un taux d’humidité de plus de 7 5%, malgré un départ donné à 23 h 30 (heure locale).

