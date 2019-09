Sept ans pour Connor avec les Jets, six ans pour Rantanen avec l'Avalanche

Mikko Rantanen et Kyle Connor, qui faisaient partie des derniers joueurs autonomes avec compensation à ne pas s'être encore entendus avec leur équipe, ont signé de nouvelles ententes, samedi.

Connor a apposé sa signature au bas d'un contrat de 7 ans d'une moyenne légèrement supérieure à 7 millions de dollars par année.

À 22 ans, Connor a marqué 34 buts et 32 aides en 82 matchs l'an dernier.

Il gagnera également un salaire plus élevé que son coéquipier Patrik Laine, qui a accepté une entente de deux saisons d'une valeur de 6,75 millions de dollars par an, vendredi.

L'ailier droit finlandais Mikko Rantanen gagnera quant à lui en moyenne 9,25 millions de dollars annuellement.

Plus tôt samedi, il aurait accepté une offre de six saisons de l'Avalanche, selon Sportsnet et TSN.

L'ailier droit de 22 ans a inscrit plus de 80 points lors des deux dernières saisons, réussissant un sommet de 87 points (31 buts, 56 aides) en 2018-2019.