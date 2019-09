Mondiaux d'athlétisme : De Grasse et Brown en finale du 200 m

De Grasse a aisément remporté sa vague de demi-finales en 20,08 s. Il a devancé Kyle Greaux (20,24) de Trinité-et-Tobago.

Plus tôt, dans la première de trois vagues, Brown a terminé 3e en 20,20 derrière le Britannique Adam Gemili (20,03) et le champion en titre, le Turc Ramil Guliyev (20,16).

À l’issue des trois vagues, le temps de Brown lui a permis de mettre la main sur l’une des deux places des coureurs repêchés pour la finale, l’autre allant au Chinois Xie Zhenye (20,03).

De Grasse était visiblement heureux de la tournure des événements et du fait qu’il avait pu suivre son plan à la lettre.

« Mon plan était d’y aller à fond dans les 150 premiers mètres et voir où je me trouverais. Si j’étais en bonne position, j’allais juste assurer ma place jusqu’à l’arrivée », a déclaré celui qui a déjà en poche le bronze du 100 m.

Très détendu, De Grasse a reconnu qu’il savourait pleinement ces mondiaux 2019.

C’est très agréable. Je veux que tout le monde sache que je suis de retour. Nombreux sont ceux qui ont douté de moi. L’an dernier, plus personne ne souhaitait m’interviewer après que je me sois blessé. Aujourd’hui, tout le monde veut me parler et ça me fait plaisir.

André De Grasse