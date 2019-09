[EN DIRECT] Mondiaux d'athlétisme : Trois Canadiens dans les demi-finales du 200 m

Horaire de la journée :

13 h 01 - Alysha Newman - Saut à la perche

13 h 05 - Andre De Grasse, Aaron Brown et Brendon Rodney - Qualifications 200 m

14 h 20 - Crystal Emmanuel – Demi-finales 100 m – Femmes

14 h 55 - Marco Arop et Brandon McBride – Demi-finales 800 m - Hommes

16 h 30 - Rachel Seaman – Femmes - Finale 20 km marche

Trois Canadiens en demi-finales du 200 m

Aaron Brown a dominé sa vague de qualifications au 200 m en 20,11 s et s’est qualifié pour les demi-finales. Le Canadien espère effacer les mauvais souvenirs de son passage aux mondiaux de Londres en 2017, où il avait été disqualifié pour avoir empiété sur un autre couloir.

« J'ai travaillé un peu plus fort que j'aurais voulu! a dit Brown au micro de CBC. J'ai couru deux fois hier, je voulais être le plus détendu possible aujourd'hui. J'espérais que ma vague soit plus lente, ça n'a pas été le cas... mais c'est comme ça, on continue! »

Médaillé de bronze au 100 m samedi, Andre De Grasse a aussi obtenu son billet pour les demi-finales. Il a aisément dominé sa vague de qualifications et a arrêté le chrono à 20,20 s.

« Mon entraîneur m'a dit "pousse au maximum dans les 50-60 premiers mètres, à la sortie du virage, si tu es en bonne position, lève le pied". Il voulait que je ne me dépense pas trop parce qu'on n'a pas eu beaucoup de repos hier. »

L’autre Canadien en lice Brendon Rodney s’est aussi taillé une place en demi-finales. Il a pris le 3e rang de sa vague de qualifications en un temps de 20,38 s. Les trois premiers athlètes avançaient automatiquement au tour suivant.

Au 800 m, Marco Arop a été le deuxième de son groupe de demi-finales à franchir l’arrivée en un temps de 1:45,07. Il a ainsi gagné sa place en finale de l’épreuve.

Champion canadien en titre, Brandon McBride a quant à lui connu une mauvaise journée. Devancé dans la dernière ligne droite, il a dû se contenter du 4e rang de sa vague. Son temps de 1:46,21 n’était pas suffisant pour qu’il soit repêché.

Chez les femmes, Crystal Emmanuel a terminé 7e de sa vague de demi-finales au 100 m en un temps de 11,29 s et a été éliminée.

Alysha Newman dans le top 5 à la perche

La Canadienne Alysha Newman s'est classée 5e au saut à la perche. La barre la plus haute qu'elle a réussi à passer est celle de 4,80 mètres.

Elle a raté ses trois tentative à une hauteur de 4,85 mètres. Son record personnel et le record national est de 4,82 mètres.

C'est Anzhelika Sidorova, une athlète russe qui participe sous bannière neutre, qui a remporté le titre mondial, au bout d'une belle bataille avec l'Américaine Sandi Morris.

Sidorova a été la seule à passer la barre à 4,95 mètres, à sa troisième et dernière tentative. Elle est devenue la première athlète russe sous bannière à remporter une médaille à Doha.

Anzhelika Sidorova a été la seule à passer la barre à 4,95 mètres à Doha. Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Les perchistes ont fait preuve d'un bel esprit sportif dans la compétition. La Suédoise Angelica Bengtsson croyait que sa journée était terminée quand sa perche a cédé. Mais une rivale lui a prêté son outil de travail pour sa dernière tentative à 4,80, qu'elle a réussi.

Irrésistible Shelly-Anne Fraser-Pryce

Qui arrêtera Shelly-Anne Fraser-Pryce? Personne au Qatar, du moins. La Jamaïcaine de 32 ans a remporté son quatrième titre au 100 m, son premier depuis qu'elle est devenue maman.

Fraser-Pryce, également double championne olympique, a devancé la Britannique Dina Asher-Smith et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou.

Au passage, elle a aussi réalisé le meilleur temps de la saison : 10,71 s.