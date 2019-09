Andre De Grasse en bronze au 100 m, Christian Coleman champion du monde

De Grasse a couru la distance en 9,90 s, améliorant d'un centième de seconde son ancienne marque personnelle.

Christian Coleman, l’homme le plus rapide de la planète depuis la retraite d’Usain Bolt, l’a emporté en 9,76 s, améliorant au passage le meilleur temps de l’année. Le champion du monde en titre, Justin Gatlin, a pris le 2e rang en 9,89 s.

« La dernière fois, j'avais gagné la médaille d'argent par surprise. Cette fois-ci, j'avais beaucoup de pression et malgré cela j'ai réussi à gagner la médaille d'or », a déclaré Coleman.

L’autre Canadien en lice, Aaron Brown, a dû se contenter du 8e et dernier rang.

Dans une finale du 100 m, où le très élaboré spectacle de présentation n’a pas su faire oublier l’infime taille de la foule, Coleman a pris un départ explosif et n’a jamais regardé derrière. À ses trousses, son compatriote Justin Gatlin ne l'a pas lâché, alors que De Grasse, parti un peu à la traîne, n’a jamais cessé d’accélérer pour terminer en force et doubler Akani Simbine juste avant le fil d’arrivée.

« J’ai regardé le tableau d’affichage et je me suis dit OK, j’en ai tiré un record personnel. Je suis plein de gratitude et de satisfaction. Je reviens de plusieurs blessures et j’ai été absent des pistes. Si je résume en un mot, c’est gratitude », a confié De Grasse après la course.

Je sais maintenant que les choses peuvent s’améliorer et j’ai hâte de courir le 200 m et de voir ce que je peux faire. Andre De Grasse

Pour la première fois depuis Bruny Surin et Donovan Bailey en 1997, deux Canadiens participaient à la finale du 100 m.

Les quatre premiers du 100 m des mondiaux d'athlétisme : Andre De Grasse, Akani Simbine, Christian Coleman et Justin Gatlin. Photo : Getty Images / JEWEL SAMAD

Pour se qualifier pour la finale, Andre De Grasse avait remporté sa vague avec un temps de 10,07 s, alors qu'Aaron Brown, en 10,12 s, a pris le 2e rang de sa vague pour également confirmer sa place.

Menacé d’une suspension d’au moins 12 mois, Coleman avait fait jaser dans les dernières semaines. L’athlète de 23 ans avait fait l'objet d'une enquête de l'Agence américaine antidopage (USADA) qui lui reprochait trois manquements dans la même année quant à ses obligations de fournir l’horaire de ses déplacements.

L'USADA avait finalement affirmé qu'il y avait erreur sur la date de l’une des fautes reprochées et Coleman a été blanchi.

« En fait, il ne s'est rien passé, je n'ai rien fait de mal, c'est pour ça que j'ai pu courir ce soir, a-t-il insisté en conférence de presse. Je suis un jeune gars qui vit sa vie. Tout le monde fait des erreurs. Je voyage dans le monde, j'ai des amis à droite, à gauche, ma famille ailleurs. Parfois, je fais plein de choses à la fois et mettre à jour mes informations de géolocalisation n'est pas dans mon esprit. »

Plus tôt, Crystal Emmanuel s'est qualifiée pour la demi-finale du 100 m féminin, qui sera présentée dimanche à 14 h 20, grâce à un chrono de 11,30 s, bon pour le 5e rang de sa vague, et le 23e au total.

Deux Canadiens seront de la demi-finale du 800 m dimanche à 14 h 55 : Brandon McBride et Marco Arop se sont qualifiés avec des temps respectifs de 1:45,96 et 1:46,12.

Finale du 100 m

Christian Coleman (USA) - 9,79 s Justin Gatlin (USA) - 9,89 s Andre De Grasse (CAN) - 9,90 s Akani Simbine (RSA) - 9,93 Yohan Blake (JAM) - 9,97 s Zharnel Hughes (GBR) - 10,03 s Filippo Tortu (ITA) - 10,07 s Aaron Brown (CAN) - 10,08 s