Denis Shapovalov stoppé en demi-finales à Chengdu

Huitième favori en lever de rideau, Shapovalov a plié l'échine en deux manches de 3-6 et 4-6 devant l'Espagnol Pablo Carreno Busta à Chengdu.

Le joueur gaucher de 20 ans a réussi 12 as sans commettre de double faute, mais n'a pu empêcher Carreno Busta de signer deux bris en deux tentatives. Il a eu le même nombre d'occasions, mais chaque fois a fait chou blanc.

Plus tôt durant la saison, au Masters de Miami en mars et au tournoi de Winston-Salem en août, Shapovalov avait également essuyé un revers dans le carré d'as. Le Suisse Roger Federer et le Polonais Hubert Hurkacz lui avaient respectivement fait mordre la poussière.

L'Ontarien a atteint le 20e rang mondial en avril dernier, un sommet personnel, mais a depuis perdu quelques échelons pour aboutir au 34e. Il a connu un passage à vide de cinq défaites entre mai et juillet, avant de renouer avec le sentier de la victoire à la Coupe Rogers de Montréal.

Carreno Busta affrontera le Kazakh Alexander Bublik dimanche pour le titre à Chengdu. Ce dernier a montré la porte de sortie au Sud-Africain Lloyd Harris dans l'autre demi-finale en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-4.