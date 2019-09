Impact : Et si Clément Diop était partant contre Atlanta

Héros de la victoire contre Toronto en Championnat canadien avec une performance sans faute majeure pendant 180 minutes, et surtout deux arrêts en tirs de barrage, le portier français Clément Diop a « démontré qu’il pouvait être partant », a indiqué l’entraîneur Wilmer Cabrera après l’entraînement vendredi.

« C’est une situation que nous devons analyser et que nous n’analysons pas seulement depuis hier (jeudi) parce que nous avons gagné, mais en raison de ce qu’il a déjà fait et continue de faire. C’est une compétition et c’est bien d’avoir de la concurrence interne. Au final, nous ferons ce que nous pensons qui est le mieux pour l’équipe. »

Face à la fragilité récente d’Evan Bush, qui a encore été directement responsable d’un but lors du match contre le Galaxy de Los Angeles après avoir mal joué un ballon au pied, la concurrence semble finalement lancée au poste de gardien de but de l’Impact.

La dernière fois que l’Américain de 33 ans n’a pas été partant en MLS, l’Impact était déjà éliminé. Mauro Biello avait fait confiance à Maxime Crépeau (joueur par excellence des Whitecaps de Vancouver cette année) pour les deux matchs qui restaient au calendrier. Depuis, Bush a été devant le filet montréalais lors des 66 rencontres de l’équipe en MLS, ne laissant qu’à ses réservistes les duels en Championnat canadien. Rémi Garde est arrivé et est reparti.

L’Impact ne se trouve pas dans la même situation qu’il y a deux ans, mais ses chances de participer aux séries sont entre 4 et 6 % selon les différents sites spécialisés. Autant dire que Cabrera peut risquer de déroger à la hiérarchie de ses gardiens sans qu’une éventuelle déconvenue de son gardien numéro deux ne soit perçue comme la cause de l’élimination du club.

Dos au mur

Encore sur le nuage soulevé par le lever de la coupe des Voyageurs, l’Impact devra impérativement l’emporter contre l’Atlanta United, vendredi, pour conserver ses très minces chances de prolonger sa saison.

Le onze montréalais doit gagner ses deux derniers matchs, et espérer que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ne récolte pas plus d’un point lors des deux derniers dimanches de la saison, alors que toutes les équipes de l’Est de la MLS jouent au même moment.

« Je ne sais pas quelles sont nos chances de se qualifier, mais même si nous avions 0,00001 % de chances, nous ne pouvons abandonner parce que c’est trop difficile. Rien n’est impossible. La beauté et la raison pour laquelle nous sommes dans ce sport c’est parce que nous n’abandonnons jamais. »

L’Impact a déjà évité l’élimination mercredi soir pendant que l’équipe célébrait encore la conquête d’un rare trophée, mais foi de Rudy Camacho, les joueurs étaient trop occupés à célébrer pour se préoccuper de leur avenir en MLS.

« Je n'ai pas pensé à ça du tout, a assuré le défenseur français.. J'ai juste pensé à cette finale et d’avoir gagné. On a regardé un peu et les gens nous en ont parlé. On garde des chances, après il faut penser à dimanche gagner à domicile et rester sur notre lancée. »

Sur les lignes de côté, Wilmer Cabrera ne portera pas davantage attention à la rencontre en cours entre le Revolution et la meilleure équipe de l’Est, New York City FC, qui pourrait sceller le sort de la saison montréalaise.

« Ce serait une perte d’énergie et de temps pour mes joueurs et moi, a insisté Cabrera. Nous devons seulement garder toute notre concentration contre Atlanta et ce que nous devons accomplir. Nous devons faire notre travail, performer devant nos partisans et dans notre stade, et gagner le match. »

Atlanta sans Martinez

L’Impact n’aura toutefois pas à composer avec Josef Martinez dimanche. L’attaquant vénézuélien, auteur de 26 buts en 28 matchs cette année, est légèrement blessé à un genou et devrait céder sa place à nouveau dans la formation de Frank De Boer. Ezequiel Barco a également raté le match en milieu de semaine contre NYCFC (défaite de 4-1).

Bien que les champions en titre de la MLS et de la US Open Cup (l’équivalent américain du Championnat canadien) comptent sur une des formations les mieux nanties offensivement de la MLS avec Pity Martinez, Hector Villalba, Darlington Nagbe ou encore Julian Gressel, Martinez a 48 % des buts de l’équipe en 2019.

« C’est leur meilleur joueur, leur meilleur marqueur, leur joueur le plus important. Bien sûr que ça change des choses. Ce n’est pas pareil quand Josef Martinez n’est pas là, comme ce n’est pas pareil pour le Galaxy quand Zlatan Ibrahimovic n’est pas, ni pour l’Impact de Montréal quand Nacho Piatti est absent », a souligné Cabrera.

« Mais ils ont une équipe des plus talentueuses et ils sont en 2e position dans l’Est parce qu’ils ont été solides », a-t-il insisté.

« Martinez est seulement un joueur. Ils ont une saison fantastique en raison de toute leur équipe, mais ils ont d’autres joueurs. Pour nous, ça ne doit pas changer quelque chose contre qui on joue. Ça va être difficile de se qualifier, mais gagnons dimanche et voyons ce qu’il va arriver », a pour sa part dit Bojan Krkic.

L’attaquant espagnol, qui gagne un salaire de 1,5 million de dollars par an avec l’Impact selon la mise à jour de l’Association des joueurs vendredi, prend tranquillement ses aises avec ses coéquipiers.

« Tous les matchs, tous les entraînements sont bons pour moi pour connaître davantage mes coéquipiers et qu’ils me connaissent mieux. Tout le monde ne voit pas le jeu de la même façon. Je suis ici pour aider tout le monde comme tout le monde m’aide. C’est un jeu collectif », a encore dit Krkic, qui est arrivé à Montréal au début du mois d’août.

Il reste deux matchs à la saison, et peut-être seulement deux matchs à la paire trop peu vue Bojan-Piatti, si l'Argentin quittait avant la reprise en 2020.