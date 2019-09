Gymnastique, cirque, CrossFit : le riche parcours de l'haltérophile Maude Charron

L’athlète de 26 ans originaire de Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent, s’est classée 6e chez les moins de 64 kg aux récents Championnats du monde d’haltérophilie, à Pattaya, en Thaïlande.

Du haut de son 1,55 m (5 pi 1 po), Charron ne se destinait pas à cette image de femme forte. Si elle a toujours été physiquement active, c’est la gymnastique qui a reçu ses premiers élans sportifs.

« J’ai fait 14 ans de gymnastique artistique, raconte-t-elle. Ça m’a menée à l’École de cirque de Québec, où je pratiquais l’acrobatie et la haute voltige. La formation devait durer trois ans, mais j’ai dû abandonner en raison des nombreuses blessures. »

C’est en tant que gymnaste qu’elle découvre la force qui est en elle.

En gymnastique, le corps et le cerveau développent une intelligence liée à l’espace, comment ton corps bouge et s’oriente. J’intégrais rapidement les correctifs qu’il fallait apporter.

Contrairement aux idées reçues, la gymnastique nécessite les mêmes qualités de dynamique et de puissance que l’haltérophilie. Maude Charron souligne d’ailleurs que plusieurs de ses rivales qui soulèvent aujourd’hui des barres sont comme elle d’anciennes gymnastes.

Même après avoir quitté l’école de cirque, elle continue de fréquenter son gymnase préféré. On est alors au cœur de la vague de CrossFit qui gagne en popularité au Québec.

Elle participe ensuite à quelques compétitions régionales de CrossFit. C’est lors d’une séance d’entraînement qu’un spécialiste d’haltérophilie la remarque.

Peu de temps après, Charron prend part à ses premiers Championnats québécois. Elle enchaîne ensuite avec les Championnats canadiens, les Championnats du monde universitaires, les Championnats panaméricains, les Championnats du monde et les Jeux du Commonwealth, où elle remporte l’or chez les 63 kg en 2018.

Elle s’étonne elle-même de sa progression au fil des compétitions.

Il y a un peu plus de cinq ans, j’ai commencé aux Championnats québécois. Et là, je viens de participer à mes troisièmes Championnats du monde. J’ai amélioré mes charges de près de 40 kg.

Maude Charron et sa médaille d'or des Jeux du Commonwealth en 2018

Son excellente 6e place en Thaïlande est loin de lui garantir une participation aux Jeux olympiques en 2020.

Pour Maude Charron, il s’agit certes d’une étape importante. Mais la suite s’annonce comme un véritable marathon où chaque barre soulevée peut faire une différence entre un billet pour Tokyo et rester à la maison comme simple spectatrice.

« Les Championnats du monde sont très importants pour nous. Dans un processus de qualification olympique qui dure un an, c’est une compétition qui rapporte beaucoup de points et qui compte aussi pour les subventions que verse le gouvernement aux athlètes », précise-t-elle.

Elle ne cache pas sa satisfaction d’avoir obtenu un aussi bon résultat dans une compétition de grande envergure.

Ç’a toujours été mon rêve de petite fille de représenter mon pays dans un championnat du monde. Même si c’était très stressant pour tout le monde, j’ai très bien performé. Ma catégorie des 64 kg est très relevée. Et pour la première fois, je me suis retrouvée dans le groupe A, avec les plus fortes.

Maude Charron