Denis Shapovalov accède au carré d'as à Chengdu

La huitième tête de série s'est débarrassé du Bélarusse Egor Gerasimov, détenteur du 98e rang mondial, en trois manches de 6-4, 3-6 et 6-3.

Un seul bris a été enregistré par manche. Shapovalov, 34e à l'ATP, a converti deux de ses trois occasions, tandis que Gerasimov a réussi un vol de service en quatre tentatives.

L'Ontarien n'a perdu que 7 points sur 48 avec sa première balle de service, qui lui a d'ailleurs permis de décocher 9 as. Il a cependant commis quatre doubles fautes pendant l'affrontement de 1 h 37 min.

Shapovalov tentera samedi en demi-finales de réussir là où il a échoué à Winston-Salem, en août, et au Masters de Miami, en mars. Le Polonais Hubert Hurkacz et le Suisse Roger Federer l'avaient respectivement empêché d'atteindre la finale.

Le joueur gaucher de 20 ans n'a pas participé à une finale d'un tournoi de l'ATP depuis son triomphe au Challenger de Gatineau en 2017.

Shapovalov est désormais le favori à Chengdu à la suite du revers du Bulgare Grigor Dimitrov (no 4), demi-finaliste aux Internationaux des États-Unis il y a trois semaines.

Il croisera la raquette en demi-finales avec l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 63e, ou le Chilien Cristian Garin, 33e. L'autre match opposera le Kazakh Alexander Bublik, 71e, et le Sud-Africain Lloyd Harris, 111e.

Plus tôt dans la compétition, les Canadiens Félix Auger-Aliassime (no 2) et Vasek Pospisil ont baissé pavillon aux deuxième et premier tours.