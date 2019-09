Verstappen le plus rapide des essais libres à Sotchi, Stroll 9e

Les équipes ont retrouvé le circuit de 5,8 km situé dans le périmètre olympique, et c'est Red Bull qui a été l'équipe la plus rapide au terme des deux premières séances de travail.

Avec un chrono de 1 min 33 s 162/1000, Verstappen a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 335 millièmes de seconde et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes-Benz), de 646 millièmes.

Lewis Hamilton (+0,798) a suivi en 4e position pour être le quatrième pilote à tourner dans les 93 secondes au tour.

Le Britannique a terminé son travail devant Sebastian Vettel (Ferrari), qui est resté dans les 94 secondes au tour avec un temps de 1:34,201 (+1,039).

Les pilotes de l'écurie Ferrari ont été gourmands en pneumatiques, utilisant chacun six trains de pneus.

Leclerc a utilisé trois trains de tendres et trois de mi-durs (moyens), tandis que Vettel a choisi de tourner avec quatre trains de tendres et deux trains de mi-durs.

Par comparaison, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) n'en a utilisé que trois : deux de tendres et un de mi-durs.

Le Québécois a retranché plus d'une seconde et demie durant les deux séances à force de travailler ses réglages avant de passer aux simulations de course (avec réservoir plein).

Il a fini avec le 9e chrono en 1:35,176. Son coéquipier Sergio Pérez (1:34,998) a fini au 7e rang.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Lance Stroll à Sotchi Photo : Getty Images / Mark Thompson

À noter que Stroll a enregistré la troisième vitesse de pointe, à 329 km/h. Pérez a été encore plus rapide à 331,6 km/h.

Les pilotes ont eu du mal à négocier les virages no 2 et no 14. Dans l'espace de dégagement du virage no 2, la FIA a posé des panneaux de signalisation que les pilotes doivent contourner, ce qu'ils ont eu du mal à faire vendredi.

Certains passaient du mauvais côté, d'autres les ont frappés, d'autres les ont carrément ignorés. Il y aura certainement un ajustement à faire et des explications à donner aux pilotes d'ici à la troisième séance d'essais libres (FP3) samedi.

Plusieurs pilotes pénalisés

Robert Kubica prendra le départ du fond de la grille, dimanche, après que l'équipe Williams eut changé plusieurs éléments de son moteur Mercedes-Benz au-delà du quota autorisé par saison.

Il y retrouvera le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso), pénalisé pour les mêmes raisons.

Verstappen, le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) écopent de cinq places de pénalité pour des changements moins importants.

Le règlement autorise l'utilisation de deux ou trois exemplaires de chacun des éléments du moteur d'une monoplace au cours d'une saison. Au-delà, les pilotes sont pénalisés sur la grille.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres :