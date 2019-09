La ville de Halifax lève le voile sur sa proposition de stade

Selon la proposition, la première phase de construction coûterait 94 millions de dollars avec un coût additionnel de 10 millions pour le terrain. Le stade serait situé à Shannon Park et il compterait 12 000 sièges permanents. Il pourrait être agrandi à 24 000 sièges pour des matchs de la LCF.

La municipalité a partagé la plus récente proposition au public, reçue le 17 septembre, afin d'être transparente.

Le groupe Schooners Sports and Entertainment (SSE) est celui qui cherche à amener une équipe de la LCF à Halifax. Le cofondateur Anthony LeBlanc a mentionné qu'il s'attendait à ce que les Schooners de l'Atlantique soient prêts à jouer à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2021, pendant que le nouveau stade est construit à Halifax.

Le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, a déclaré que la construction d'un stade s'avérait le plus grand défi des Schooners afin qu'ils deviennent la dixième équipe du circuit.

Le stade serait utilisé pour du football, du soccer, du rugby, de la crosse et d'autres sports, en partenariat avec Sport Nova Scotia, lorsqu'il ne serait pas utilisé pour la LCF. Un dôme gonflable serait mis en place en hiver.

Cinq options ont été soulevées dans la proposition en ce qui a trait au financement de la municipalité dans le projet. Une d'entre elles vise à ce que la ville de Halifax verse deux millions annuellement au prêteur, que la SSE paie un million et qu'un supplément maximum de 10 $ par billet vendu pour des événements soit ajouté.

LeBlanc estime qu'il s'agit de la meilleure option.

« Ce qui est bien, c'est que ça répond aux inquiétudes des gens qui disent qu'ils ne veulent pas de stade parce qu'ils ne l'utiliseront pas. Les gens qui vont payer pour le stade seront ceux qui iront aux différents événements qui y auront lieu. Selon nous, ça enlève le plus possible le risque d'investissement de la ville de Halifax et nous nous attendons à ce que notre contribution et le supplément couvrent largement les deux millions versés », a expliqué LeBlanc.