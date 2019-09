[EN DIRECT] Mondiaux d’athlétisme : De Grasse et Brown en demi-finales du 100 m

Les Canadiens Aaron Brown et Andre De Grasse se sont qualifiés, vendredi, pour les demi-finales du 100 m.

De Grasse, médaillé de bronze dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio en 2016, s’est classé 2e de sa vague en 10,13 s.

Il a été devancé par l’Américain Justin Gatlin (10,06), champion du monde en titre.

« Je me sentais un peu nerveux avant le départ. Je savais que je devais y aller à fond, parce que je n’avais pas une vague facile. Je suis content. Ça m’a permis de chasser les papillons. Je suis prêt pour la suite », a indiqué De Grasse entrevue dans la zone mixte après sa course.

Plus tôt, Brown avait lui aussi terminé 2e de sa vague, la première, avec un temps de 10,16. Il a fini derrière le Sud-Africain Akani Simbine (10,01), et tout juste devant le Chinois Xie Zhenye (10,19).

Christian Coleman, dans la sixième et dernière vague, a été le seul à courir sous les 10 secondes, en 9,98. L'Américain est l'un des grands favoris à Doha, mais est l'objet de soupçons après avoir été blanchi par l'Agence américaine antidopage (USADA) pour un détail technique après avoir raté trois contrôles inopinés.

Les trois premiers des six vagues de qualifications et les six autres les plus rapides accèdent aux demi-finales.

Les trois demi-finales et la grande finale seront courues samedi.

Alysha Newman en finale à la perche

Troisième du monde en saut à la perche, la Canadienne Alysha Newman a sans problème réussi à passer la barre à 4,60 mètres, seuil pour accéder à la grande finale. Huit autres rivales de son groupe (A) ont fait de même, et huit autres dans le groupe B.

L’Ontarienne de 25 ans a établi un record canadien (4,82 m) dans sa victoire à l’étape de Diamond League de Paris cet été.

Alysha Newman Photo : Getty Images / Michael Steele

Horaire de la journée : 8 h 50 : Saut en longueur - Hommes - Qualifications 100 m - Hommes - Préliminaires lancer du marteau - Femmes - Qualifications gr. A 800 m - Femmes - Préliminaires saut à la perche - Femmes - Qualifications



11 h 05 : 100 m - Hommes - Qualifications lancer du marteau - Femmes - Qualifications gr. B saut en hauteur - Femmes - Qualifications 3000 m steeple - Femmes - Préliminaires triple saut - Hommes - Qualifications 5000 m - Hommes - Qualifications 400 m haies - Hommes - Qualifications marathon - Femmes - Finale

À partir de 11 h 5, ne ratez rien de l'action avec la description de Michel Chabot, Laurent Godbout et Nils Oliveto.