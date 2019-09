Mondiaux d’athlétisme : De Grasse et Brown en demi-finales du 100 m

De Grasse, médaillé de bronze dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio en 2016, s’est classé 2e de sa vague en 10,13 s.

Il a été devancé par l’Américain Justin Gatlin (10,06), champion du monde en titre.

« Je me sentais un peu nerveux avant le départ. Je savais que je devais y aller à fond, parce que je n’avais pas une vague facile. Je suis content. Ça m’a permis de chasser les papillons. Je suis prêt pour la suite », a indiqué De Grasse entrevue dans la zone mixte après sa course.

Plus tôt, Brown avait lui aussi terminé 2e de sa vague, la première, avec un temps de 10,16. Il a fini derrière le Sud-Africain Akani Simbine (10,01), et tout juste devant le Chinois Xie Zhenye (10,19).

« J'ai un programme chargé devant moi. Je ne voulais donc pas tout donner dans cette première étape. Quand j'ai vu que j'étais parmi les deux premiers, je n'ai pas cherché à pousser davantage », a pour sa part indiqué Brown.

De Grasse et Brown qualifiés pour les demi-finales du 100 m

Christian Coleman, dans la sixième et dernière vague, a été le seul à courir sous les 10 secondes, en 9,98. L'Américain est l'un des grands favoris à Doha, mais est l'objet de soupçons après avoir été blanchi par l'Agence américaine antidopage (USADA) pour un détail technique après avoir raté trois contrôles inopinés.

Les trois premiers des six vagues de qualifications et les six autres les plus rapides accèdent aux demi-finales.

Les trois demi-finales et la grande finale seront courues samedi.

Alysha Newman en finale à la perche

Troisième du monde en saut à la perche, la Canadienne Alysha Newman a sans problème réussi à passer la barre à 4,60 mètres, seuil pour accéder à la grande finale. Huit autres rivales de son groupe (A) ont fait de même, et huit autres dans le groupe B.

L’Ontarienne de 25 ans a établi un record canadien (4,82 m) dans sa victoire à l’étape de Diamond League de Paris cet été.

Alysha Newman Photo : Getty Images / Michael Steele

Geneviève Lalonde passe au 3000 m steeple

La Néo-Brunswickoise Geneviève Lalonde est parvenue à se qualifier pour la finale du 3000 m steeple qui aura lieu lundi.

Les trois premières de chaque vague et les six autres coureuses les plus rapides obtenaient leur billet.

Lalonde a conclu 7e de sa vague avec un temps de 9 min 30 s 1/100, mais sa vague a été la plus rapide. Elle a le 15e temps des 15 qualifiées pour la finale.

Trois autres coureuses avec qui elle a partagé la piste ont aussi été repêchées.

La Kényane Béatrice Chepkoech (9:18;01), détentrice du record mondial, a été la plus rapide.

Deux Canadiens en finale du 5000 m

Mohammed Ahmed en finale du 5000 m

Le Canadien Mohammed Ahmed a assuré par la grande porte sa place en finale du 5000 m, épreuve dans laquelle il a gagné l'argent aux Jeux du Commonwealth en 2018.

Il a franchi la distance en 13:25,35 pour finir 5e de sa vague, remportée par l’Éthiopien Selemon Barega (13:24,69).

Les cinq premiers de chaque vague passaient en finale.

L'autre Canadien en lice, Justyn Knight, a obtenu le cinquième et dernier billet destiné aux coureurs repêchés avec un chrono de 13:25,95 réalisé dans une vague très rapide remportée par l'Américain Paul Chelimo (13:20,18).

Un moment émouvant

La première vague du 5000 m a donné lieu à un moment de grande émotion quand le coureur originaire d'Aruba Jonathan Busby, visiblement épuisé et au bord de l'effondrement dans le dernier tour, a rallié l'arrivée soutenu par un autre concurrent, déclenchant une ovation dans le stade Khalifa.

Braima Suncar Dabo, de la Guinée-Bissau, est venu à sa rescousse dans les 250 derniers mètres après l'avoir rattrapé. Il a constaté qu'il ne pourrait finir sans son aide.

« Je voulais juste l'aider à finir. Je pense que tout le monde aurait fait pareil », a simplement déclaré Dabo, étudiant au Portugal.

Seuls qualifiés de leur pays respectif pour ces mondiaux, Dabo et Busby ont complété l'épreuve en plus de 18 minutes.

Busby a quand même été disqualifié après avoir été évacué en fauteuil roulant.