Il y a trop de chaises pour Nick Suzuki

Si vous aimez les films de Quentin Tarantino (particulièrement Inglorious Basterds et le tout récent Once Upon a Time... in Hollywood), vous appréciez certainement les uchronies. En gros, ça consiste à réécrire l’Histoire et à réinventer le monde en modifiant un événement du passé. Ça donne parfois des histoires et des résultats franchement intéressants...

Imaginons-nous donc qu’en septembre 2018, à la veille du début du camp du Canadien, Jesperi Kotkaniemi ait trébuché dans un escalier et se soit fracturé un poignet. Et considérons que malgré l’absence de Kotkaniemi au camp de l’année dernière, Nick Suzuki ait tout de même été renvoyé chez les juniors sans obtenir une véritable chance de démontrer ce qu’il savait faire.

Si cet événement fortuit s’était produit en 2018, le camp de la saison 2019-2020 se serait donc amorcé sur des bases totalement différentes.

Il y aurait clairement eu un poste de disponible au centre du troisième trio du CH, et la direction aurait piaffé d’impatience durant tout l’été à l’idée de voir Kotkaniemi, Suzuki et Ryan Poehling se côtoyer pour la première fois et se livrer une chaude lutte pour l’obtention de cette précieuse place au sein de l’équipe.

Et aujourd’hui, à un peu plus de 24 heures du dernier match préparatoire du CH, les analyses du camp et les inévitables débats concernant la composition de la formation seraient totalement différents.

***

Clairement, Nick Suzuki serait identifié par les experts comme étant celui ayant décroché le poste. Et voici, en gros, ce qu’on lirait dans les meilleures publications:

Dès le premier jour du camp, Suzuki a été mis à l’épreuve par Claude Julien. L’entraîneur l’a testé au centre et à l’aile, et Suzuki a su tirer son épingle du jeu aux deux positions. L’entraîneur lui a confié des mises au jeu importantes ainsi que des missions défensives et offensives délicates au sein des unités spéciales. Et chaque fois, l’attaquant âgé de 20 ans s’en est acquitté sans difficulté. C’est pourquoi l’entraîneur souligne sans cesse l’intelligence de son jeu.

Il est dommage que Poehling ait subi une commotion cérébrale dès le deuxième match du camp, car il se comportait aussi comme un joueur de la LNH. Il ne serait pas surprenant qu’on le laisse retrouver son synchronisme à Laval durant quelques matchs avant de le rappeler pour de bon avec le grand club.

Quant à Kotkaniemi, il a montré des flashs intéressants, surtout vers la fin du calendrier préparatoire. Le troisième joueur réclamé au repêchage de 2018 est doté d’une vision du jeu supérieure à la moyenne. Il voit et exploite des lignes de passe peu communes. Par contre, malgré le fait qu’il ait été flanqué de compagnons de trio de qualité, le Finlandais de 19 ans n’est pas parvenu à faire jaillir autant d’étincelles offensives que Suzuki. Kotkaniemi n’a récolté aucun point et son trio a souvent campé un rôle de figuration alors que l’unité de Suzuki, au contraire, était souvent la meilleure de l’équipe.

Mercredi soir, lors de l’avant-dernier match préparatoire à Toronto, alors que la demi-formation du CH était littéralement submergée par la formation complète des Maple Leafs, Suzuki a clairement démontré qu’il peut travailler dans la cuisine même lorsqu’il y fait très chaud. Il a prouvé que Claude Julien pourra se fier à lui à l’étranger et qu’il n’aura pas besoin de le protéger à outrance en choisissant ses pairages. Par ailleurs, Suzuki est à ce point polyvalent qu’il sera utile à l’équipe même lorsqu’il traversera une période creuse en attaque, ce qui n’est pas encore l’apanage de Kotkaniemi. C’est donc Suzuki qui doit rester. Après tout, Kotkaniemi n’a que 19 ans...

***

Revenons maintenant sur le plancher des vaches.

C’est un camp en demi-teinte qui tire à sa fin pour le Canadien. En avril dernier, en dressant son autopsie de la saison, Marc Bergevin avait souligné à quel point ses joueurs étaient satisfaits de leur étonnante récolte de 96 points. « Ils m’ont tous dit que ça ne fait que commencer », avait-il raconté.

Or, même si les jeunes n’ont pas déçu, cet enthousiasme débordant n’a pas tout à fait été ressenti depuis la rentrée.

Suzuki a rempli ses promesses et Poehling a très bien fait avant de se blesser. À la ligne bleue, malgré ses 20 ans, Cale Fleury a surpris tout le monde en se faufilant parmi les finalistes pour l’obtention d’un poste. Mais pour le reste, on ne peut certainement pas dire que les membres du noyau de l’équipe (chez les attaquants) ont tracé la voie à suivre.

Dans son point de presse jeudi, le DG avait raison de souligner que Jonathan Drouin n’est pas le seul à connaître un camp ordinaire. À date chez les attaquants, les deux meilleurs marqueurs du camp sont Jake Evans et Riley Barber, qui ont été cédés à Laval ces derniers jours.

Par ailleurs, lorsqu’un joueur de 28 ans comme Alex Belzile (qui a passé la majeure partie de sa carrière dans la Ligue de la côte Est) devient l’un des principaux sujets de conversation au camp d’une équipe aspirant aux séries éliminatoires, ça en dit aussi long sur la détermination du joueur que sur la performance générale du groupe.

***

Le CH présente une fiche intéressante de 4-2 à l’entraînement. Mais tout de même, alors que la répétition générale approche (le dernier match préparatoire), l’entraîneur n’est même pas certain de pouvoir composer un deuxième trio de qualité. Artturi Lehkonen n’est pas un joueur de top 6 dans la LNH et Jonathan Drouin n’est toujours pas sorti de son marasme de la saison dernière. En quatre matchs préparatoires, il a obtenu une seule chance de marquer.

Julien se retrouve donc contraint de jongler avec l’idée de scinder le trio que formaient Tatar, Danault et Gallagher (l’un des plus efficaces de la LNH la saison dernière à 5 contre 5) pour tenter de rééquilibrer ses forces. Le centre du deuxième trio, Max Domi, pourrait devenir le premier joueur du CH, depuis 20 ans, à franchir le cap des 70 points deux saisons de suite. L’entraîneur a donc le devoir de lui fournir des partenaires productifs.

Nick Suzuki pourrait s’avérer une solution, mais ce serait presque criminel de ne pas maximiser son talent en ne le faisant pas jouer au centre.

Par ailleurs, au début du camp, tout le monde semblait tenir pour acquis que Jesperi Kotkaniemi allait aisément pivoter le troisième trio et poursuivre sa progression. Or, les dernières semaines nous ont une fois de plus démontré que le développement d’un athlète ne se fait pas de façon linéaire. Les choses seront peut-être différentes dans deux mois. Mais à date, Kotkaniemi a très clairement été surpassé par Nick Suzuki.

Jesperi Kotkaniemi Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Ça pose un deuxième dilemme d’importance pour l’entraîneur et la direction. Vaudrait-il mieux tasser Kotkaniemi à l’aile et laisser sa place à Suzuki? Avec des responsabilités moindres, Kotkaniemi pourrait-il être utilisé davantage, poursuivre son développement et aider Claude Julien à combler l’une des cases vides mentionnées plus haut?

Peut-être. Sauf que le temps commence à manquer et que cette expérience n’a pas été tentée durant le camp.

***

Les choses changent rapidement dans le monde du sport. Toutefois, pour l’instant, la base sur laquelle le CH croyait s’appuyer pour faire un bond au classement ne semble pas aussi solide (ou établie) qu’on le croyait le printemps dernier.

Malgré son statut de recrue, Nick Suzuki s’avère une excellente solution pour occuper deux rôles importants au sein de la formation. C’est vraiment impressionnant.

En même temps, ça démontre que le plan ne se déroule tout à fait pas comme prévu.