Matthew Shiltz envoyé dans la fosse aux Lions

Les Montréalais (7-5) n’ont gagné que deux de leurs neuf derniers matchs au BC Place.

Leur plus récente victoire remonte à 2015. Rakeem Cato et Tanner Marsh avaient alors uni leurs efforts pour gagner 23-13.

Shiltz en sera à son premier départ cette saison et à son deuxième dans la Ligue canadienne (LCF).

Bien des choses ont changé depuis qu'il a été lancé dans la mêlée comme partant pour le dernier match la saison 2017.

Il admet lui-même qu’il a changé et qu’il a beaucoup appris, même s’il n’a été utilisé que dans deux rencontres l’an dernier et dans deux autres cette année.

« J’ai l’impression que j’ai beaucoup grandi depuis. Ça fait deux ans. J’ai appris à mieux connaître le travail de quart au football canadien avec les petites choses qui font que tu as du succès », a dit l'Américain de 26 ans.

Tout le monde dans l'équipe vante sa maturité et sa compréhension du jeu.

En début de semaine, Vernon Adams fils mentionnait que Shiltz l’aidait dans ses lectures de jeu quand ils regardaient les vidéos dans les salles de réunion ou sur les lignes de côté.

L’entraîneur-chef et coordonnateur à l’attaque, Khari Jones, ne veut pas lui mettre de trop de pression et espère lui simplifier la vie avec une attaque équilibrée et un solide jeu au sol.

« Je veux juste le voir jouer comme il le fait à l’entraînement. Je crois qu’il fait du bon travail, qu’il prend de bonnes décisions. Et c’est ce qui est le plus important. »

L’entraîneur des porteurs de ballon, André Bolduc, croit que l’attaque pourra continuer au rythme des dernières semaines, malgré l’absence de Vernon Adams, suspendu.

Il pense que le quart réserviste est prêt à embarquer dans le train qui est en marche depuis quelques semaines.

Il va prendre les gros jeux quand ils vont être là. Il va courir. Il va utiliser ses jambes, il n’hésitera pas. On essaie de retenir Vernon quelquefois pour le garder en santé. Mais Matt, lui, ça va être dur de le retenir. Quand il va voir une ouverture, il va foncer. André Bolduc

Le retour des JJ

Les Alouettes n’auront pas à s’en remettre complètement à Matt Shiltz.

Contrairement à la semaine dernière face à Winnipeg, l’équipe montréalaise pourra établir son attaque au sol contre les Lions.

Limité à deux verges par les Bombers, Will Stanback sera affamé et sera appuyé par Jeremiah Johnson qui revient au jeu, deux semaines après avoir subi une commotion cérébrale.

En plus de seconder Stanback, Johnson retournera des bottés. Le vétéran de 32 ans a passé les trois dernières saisons à Vancouver et voudra certainement montrer aux Lions qu’il a encore sa place dans la LCF.

En défense, Jarmor Jones prendra la place de Ciante Evans au poste de demi défensif.

Evans, qui a réussi une grosse interception en fin de première demie la semaine dernière, a subi une fracture à une main lors d’une séance d’entraînement cette semaine.

Le cas du secondeur Chris Ackie est toujours incertain. S’il n’est pas en mesure de revenir au jeu, c’est l’Américain Tevin Floyd qui prendra sa place pour une deuxième semaine d’affilée.

Des Lions non rassasiés

Depuis leur défaite à Montréal, les Lions (3-10) ont battu le Rouge et Noir d'Ottawa à deux occasions et reviennent peu à peu dans le portrait des éliminatoires.

Ils voient certainement l'absence de Vernon Adams comme une occasion en or de prendre leur revanche sur les Alouettes et ainsi se donner un peu d'élan pour la fin de saison.

Les vétérans Shawn Lemon et Odell Willis ont réussi un sac chacun la semaine dernière et pourraient compliquer la vie du jeune quart des Alouettes.

De l'autre côté du ballon, la ligne à l'attaque des Lions s'est ressaisie.

Après avoir donné 43 sacs lors de ses 10 premiers matchs, elle n'a cédé que trois fois dans les trois derniers matchs.

Et quand le quart Mike Reilly peut se concentrer à lancer le ballon, plutôt qu'à courir pour sauver sa peau, il devient l'une des armes les plus dangereuses de la ligue.