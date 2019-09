Poehling de retour à l’entraînement, Alzner et Peca parmi les joueurs ballottés

Ryan Poehling était de retour à l’entraînement du Canadien, jeudi, une semaine après avoir subi une commotion cérébrale en match préparatoire. L’équipe a aussi jeté du lest en annonçant que les attaquants Matthew Peca, Philip Varone et Dale Weise, de même que les défenseurs Karl Alzner et Xavier Ouellet, seront soumis au ballottage.

Poehling se trouvait au centre de Charles Hudon et de Nick Cousins dans un entraînement à cinq trios.

Le 1er choix du CH en 2017 a patiné en solitaire mardi à Brossard. Il a fait des exercices légers avec un thérapeute.

Il a subi une commotion cérébrale le 18 septembre à Bathurst après avoir été rudement plaqué par Dryden Hunt, en deuxième période d’un match préparatoire contre les Panthers de la Floride.

Sa tête a donné contre la baie vitrée, et il a été ébranlé. Il est revenu au jeu ensuite et a même fourni la passe décisive sur le but gagnant d’Alex Belzile. L’équipe a annoncé deux jours plus tard qu’il avait subi une commotion cérébrale.

Poehling se bat pour l’un des derniers postes à l’avant, comme une autre recrue, Nick Suzuki.

Il y aura moins de concurrents dans cette lutte quand l’équipe aura soumis à midi, jeudi, Peca au ballottage, en compagnie de Varone, Weise, Alzner et Ouellet.

Le Canadien affronte les Sénateurs d’Ottawa, samedi à Montréal, pour son septième et dernier match préparatoire. Il lance sa saison jeudi prochain contre les Hurricanes en Caroline.