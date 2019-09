Guy Lafleur a subi avec succès un quadruple pontage coronarien

« L'intervention a été rendue nécessaire à la suite d'un examen de routine qui a permis de déceler un trouble cardiaque. L'opération s'est déroulée avec succès et les médecins prévoient un rétablissement complet au terme d'une convalescence de plusieurs mois. La famille tient à remercier l'équipe médicale et tout le personnel du CHUM, et n'émettra aucun autre commentaire », peut-on lire dans un communiqué publié par le Canadien.

Le « Démon blond » vient au 1er rang des pointeurs dans l’histoire du Tricolore avec 1246 points, devant Jean Béliveau (1219), Henri Richard (1046) et Maurice Richard (966).



Il est également deuxième au chapitre des buts (518), derrière le Rocket (544) et tout juste devant Béliveau (507).

Lafleur a pris part à la conquête de cinq coupes Stanley (1973, 1976, 1977, 1978, 1979) à Montréal.

Il a remporté trois fois le championnat des pointeurs de la LNH (1976, 1977 et 1978) et deux fois le titre de joueur par excellence (1977 et 1978).



Après une première retraite au début de la saison 1983-1984, il est revenu au jeu dans l’uniforme des Rangers de New York (1988-1989) avant de disputer ses deux dernières saisons avec les Nordiques de Québec (1989-1990 et 1990-1991).

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1998, et son chandail no 10 a été retiré par le Canadien lors d’une cérémonie tenue au Forum de Montréal, le 16 février 1985.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le trophée Guy-Lafleur est remis au joueur par excellence des séries éliminatoires.