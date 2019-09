Camp du Canadien : les choses se précisent

Pardonnez le cliché, mais avouons qu’on approche de la dernière répétition générale avant que ne commence le spectacle. Trois petits coups et puis s’en iront les éléments un peu trop verts. Place au théâtre.

Et si l’on se fie aux propos de Claude Julien, il n’a pas été difficile de faire des choix à la lumière de cette autre défaite de 3-0 aux mains des Maple Leafs, les vrais cette fois.

On est rendu à un stade où on voit une séparation. C’était assez évident ce soir. Claude Julien

Le Canadien s’est mesuré à une formation qui prétend aux grands honneurs cette année et pour certains, comme Nick Suzuki, il s’agissait d’un premier affrontement contre les poids lourds que sont John Tavares, Mitch Marner, Auston Matthews et autres Morgan Rielly.

« Plus ça avance, plus tu vois les équipes difficiles à affronter et c’est là que tu vois les joueurs qui sont capables de jouer contre ces équipes-là et ceux qui ont de la difficulté. Un match comme ce soir aide vraiment à voir encore plus clair ce qu’on avait déjà vu », a renchéri Julien.

Qu’avait-on déjà vu au juste?

Suzuki créatif, intelligent, doté d’un sens de l’anticipation hors du commun et probablement prêt pour la LNH. Face à ce calibre, le jeune centre n’a pas pâli.

Aucun joueur du Tricolore n’a brillé, mais Suzuki a « tenu son bout » selon Claude Julien. L’entraîneur a apprécié.

Il continue à faire son travail. Matthews l’a frappé à un moment donné, mais il s’est repris. Il n’a pas froid aux yeux. Claude Julien

« J’ai eu la chance de patiner avec Tavares, Marner et quelques joueurs des Leafs cet été. Je suis pas mal confortable contre eux. Ils sont tous talentueux, ils lancent tous bien. J’ai l’impression d’avoir bien joué défensivement et que notre trio ne leur a pas donné beaucoup de chances de qualité », a fait valoir l’Ontarien de 20 ans.

Auston Matthews est félicité par ses coéquipiers John Tavares, Mitch Marner et Andreas Johnsson après son but. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Au milieu de cette fusillade de 49 lancers sur Keith Kinkaid, en effet, Suzuki et ses ailiers, Jonathan Drouin et Charles Hudon, ont accordé seulement une chance de marquer de qualité, la meilleure prestation du groupe mercredi soir.

Si le match avait eu lieu en saison, le trio aurait probablement produit le seul but des leurs d’ailleurs. Hudon a déjoué Andersen à force d’acharnement devant le filet, mais la réussite lui a été refusée, les arbitres jugeant qu’il avait poussé de son patin la rondelle dans le but. La reprise a confirmé qu’il y touche avec son bâton avant qu’elle n’y pénètre.

Le genre de bonne fortune dont Hudon aurait eu grand besoin.

Le Québécois disputait un cinquième match préparatoire, un sommet chez le Tricolore, et la guigne lui colle aux aux lames.

On risque de le voir à nouveau samedi contre les Sénateurs avant le début de la saison, peut-être pour la dernière fois.

« Je travaille le plus fort possible pour faire ma place. Une journée d’avion c’est plutôt difficile le jour d’un match. Ce n’est pas une excuse, mais bon. Je pense que je me suis repris en deuxième et troisième période. On verra pour la suite », a-t-il raconté.

Au cœur d’une lutte fratricide, Hudon n’a pas encore convaincu ses patrons. Ça aussi, on le savait.

Une défense dépassée

La cadence de jeu a augmenté de deux ou trois crans lors de ce duel et certains arrières en ont fait les frais.

« Entre les deux derniers matchs que j’ai joués, il y a une grosse différence. Ce n’est pas juste moi qui ai réalisé ça », a avoué Xavier Ouellet, candide.

Tyson Barrie et Xavier Ouellet Photo : Reuters / USA TODAY USPW

Lui-même a peiné à s’ajuster, tout comme son partenaire Christian Folin, constamment à la traîne et souvent malmené par les canons torontois. Marner s’est amusé à ses dépens à quelques reprises et le défenseur suédois a terminé sa soirée de travail avec un différentiel de -2.

Le commentaire vaut aussi pour Mike Reilly. L’arrière du Minnesota a tenté de faire valoir sa plus belle qualité, la mobilité, un jeu dangereux dans son cas qui lui a explosé au visage à quelques reprises.

Au début de la deuxième période, Reilly a tenté d’imiter son homonyme, Morgan, et de traverser la patinoire d’un bout à l’autre. Une aventure qui a pris fin à sa propre ligne bleue quand le défenseur a succombé à la pression arrière d’Ilya Mikheyev.

Il a ensuite remis à Karl Alzner du bout du bâton pour éviter le pire, mais a raté sa couverture sur ce même Mikheyev qui fonçait au filet. Plus de peur que de mal sur ce jeu, sauf pour sa candidature qui souffre de ce genre d’inspirations inabouties.

Parlant d’Alzner, « il n’a pas été pire qu’un autre », s’est contenté de répondre Claude Julien.

Tout ce beau monde est en compétition avec qui? Le jeune Cale Fleury à qui le CH avait décidé de donner une journée de congé mercredi. Parce que les jeux sont faits? Parce que l’état-major en a assez vu, que sa décision est prise?

Ironiquement, Fleury a marqué des points en demeurant à l’extérieur de la formation.

Les choses se précisent.

En rafale

Si Keith Kinkaid offre le même genre de prestation quotidiennement au Tricolore, l’organisation peut pousser un soupir de soulagement. Le gardien de Farmingville dans l’État de New York a repoussé 46 des 49 tirs dirigés vers lui. Il a semblé en pleine possession de ses moyens et prêt à entreprendre la campagne.

J’ai reçu assez de lancers. Tu veux te mesurer à leur vraie équipe. Je me sentais plutôt confiant ce soir. Keith Kinkaid

Tout le contraire de Jesperi Kotkaniemi, auteur de beaux moments, mais trop bref pour y construire une base solide. Le jeune Finlandais se cherche encore et l’admet volontiers dans le vestiaire.

« C’est une autre soirée décevante. Je ne trouve pas ça très important d’être capable de transporter la rondelle si tu ne marques pas. Pas de but ce soir, beaucoup de choses à améliorer […] J’essaie d’en faire trop sur la glace. Je pousse trop, tu vois. Ce n’est pas toujours facile. »

En terminant, le directeur général des Maple Leafs, Kyle Dubas, a rencontré la presse après la rencontre pour faire le point sur les allégations de troubles de la paix de son joueur étoile Auston Matthews.

Dubas a raconté avoir appris la nouvelle et regretté cette « erreur de jugement » de la part du numéro 34 des Leafs.

« Il a été honnête. Il n’a pas cherché à s’esquiver. J’aurais aimé le savoir avant, mais j’ai apprécié son honnêteté », a expliqué le DG.