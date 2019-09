Autre match contre les Maple Leafs, même résultat du Canadien

Et comme lundi au Centre Bell, le Canadien a offert une performance peu inspirante après avoir remporté ses quatre premiers matchs préparatoires.

Mais contrairement à lundi, cette fois, le CH avait dans les patins les gros canons des Leafs, les Matthews, Tavares, Marner, Nylander, tous restés dans la Ville-Reine en début de semaine.

Trevoir Moore, John Tavares et Auston Matthews ont déjoué Keith Kinkaid qui a connu une soirée fort occupée. Le gardien du Tricolore a reçu 49 tirs contre 26 pour son vis-à-vis Frederik Andersen.

De plus, les Leas ont dominé 31-20 au chapitre des mises au jeu.

Toronto a pris les commandes 1-0 sur un but peu élégant de Moore, après huit minutes de jeu au premier engagement.

Rasmus Sandin y est allé d'un tir des poignets de la ligne bleue, stoppé par Kinkaid. Mike Reilly et Alexander Kerfoot ont lutté devant le filet. Kerfoot a chuté et a nui au portier du CH. Moore en a alors profité pour pousser la rondelle dans le but.

Tavares a doublé l’avance des siens en fin de période sur une passe de Mitch Marner derrière le filet.

En milieu de deuxième, Charles Hudon croyait bien avoir enfin fait mouche après avoir redirigé une passe de Nick Cousins derrière Andersen.

Mais les arbitres ont jugé que le Québécois avait dirigé la rondelle avec son patin droit.

Matthews, avec son quatrième but, a mis le match hors de portée à mi-chemin au troisième tiers avec un tir sur réception à la suite d’une autre passe précise de Marner en avantage numérique. Matthew Peca était alors au banc des punitions pour avoir retardé le match.

Le Canadien va conclure son calendrier préparatoire samedi soir à domicile contre les Sénateurs d’Ottawa.

On ne sait pas encore si Claude Julien pourra compter sur Carey Price, à l'écart en raison d'une contusion à la main gauche.

La saison du CH va commencer avec des matchs à Raleigh, Toronto et Buffalo, à compter du 3 octobre. Le Tricolore ne jouera pas au Centre Bell avant le 10 octobre, face aux Red Wings de Détroit.

Les Leafs ont encore deux autres matchs à jouer contre Détroit, vendredi et samedi, avant d’entamer leur saison mercredi prochain à domicile, contre les Sénateurs.