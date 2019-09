L'Impact de Montréal remporte le Championnat canadien

Le gardien de l’Impact a réalisé deux arrêts cruciaux dans la séance de tirs au but pour offrir à son équipe un premier billet pour la Ligue des champions de la CONCACAF depuis son parcours magique de 2014-2015 qui l’avait menée en finale. Le Bleu-blanc-noir avait aussi défait les Torontois dans la finale de 2014.

Le pointage était de 1-0 pour Toronto après 90 minutes en raison du but de Tsubasa Endoh à la 70e. Ignacio Piatti avait permis à l’Impact de l’emporter à domicile dans le match aller par la même marque. Résultat : les deux équipes étaient à égalité parfaite après les deux rencontres.

En tirs de barrage, le gardien Diop s’est assuré que, comme en 2008, l’Impact soulève la coupe sur le terrain de ses rivaux historiques. Après que un tir de Jozy Altidore sur la transversale, Diop a frustré Patrick Mullins, puis Jonathan Osorio.

Seul Alejandro Pozuelo a touché la cible pour les Torontois, tandis que les Montréalais Bojan Krkic, Daniel Lovitz et Rudy Camacho ont tous battu Alex Bono. Ironie du sort, c’est de ce même côté du BMO Field que Joey Gjertsen et Roberto Brown, en 2008, avaient uni leurs efforts pour marquer le but décisif du Championnat canadien pour l’Impact.

Les supporteurs montréalais verront dans le résultat final une certaine justice. L’Impact aurait dû profiter d’un tir de pénalité à la 64e minute lorsque le défenseur Auro a touché de la main un centre que destinait Maxi Urruti à Clément Bayiha. Les officiels n’ont toutefois rien vu, et la vidéo n’est pas à leur disposition en Championnat canadien.

Après 180 minutes, c’est le formidable but d’Ignacio Piatti dans le match aller, gagné 1-0 par les locaux à Montréal, qui a offert à l’Impact son premier billet pour la Ligue des champions. Piatti a repris du service à Toronto, où il a été l’auteur du seul tir cadré dans une première mi-temps dominée par les Torontois, brouillons dans le dernier geste.

Ce qui devait arriver arriva : cinq minutes plus tard, Osorio a reçu un centre dans la surface et l’a déposé près d’Endoh, qui l’a balayé du pied gauche derrière Diop pour créer l’égalité dans la série.

Les Torontois n’ont toutefois pas conclu la rencontre avec tout l’élan qu’ils auraient espéré. Ils ont terminé le match à 10 joueurs après l’expulsion de Chris Mavinga, coupable d’une faute contre Lassi Lappalainen qui se dirigeait seul vers le filet à la 84e minute.

Les locaux ont tout juste fait le nécessaire pour envoyer le match en tirs de barrage – une frappe de Piatti a fait résonner la transversale à la 90e minute –, mais la séance ne leur a pas souri.

L’Impact devient ainsi la première équipe à remporter 10 Coupes des Voyageurs, soit 4 dans l’ère du Championnat canadien (soit depuis 2008) et 6 au début de la dernière décennie, lorsque le trophée était remis à l’équipe canadienne qui présentait le meilleur dossier en saison contre ses rivales du pays.

Au chapitre des honneurs individuels, Ignacio Piatti a été nommé joueur du tournoi, et son collègue Zachary Brault-Guillard est le meilleur jeune joueur canadien de la compétition.